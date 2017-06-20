Лукашенко наградил главу Чаусского РИК, спасшего человека на пожаре

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Глава Чаусского райисполкома Сергей Дроздовский, спасший человека на пожаре, указом президента Беларуси удостоен медали "За спасенную жизнь", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Фото: МЧС Беларуси Глава Чаусского райисполкома рассказал, как спас человека на пожаре

Инцидент, в котором отличился глава местного исполкома, произошел в январе этого года. Тогда Дроздовский спас из горящего дома в деревне Галузы человека. В этом ему помогал участковый инспектор милиции Чаусского РОВД Александр Барсуков.

Как позднее рассказал Дроздовский в интервью Sputnik, все произошло, когда он находился по делам на ферме в соседней деревне Барышевка. "До места пожара было около километра, я сообщил о пожаре в органы МЧС и потом мы вместе со старшим инспектором милиции Барсуковым подъехали туда на машине", – рассказал Дроздовский Sputnik.

По его словам, на веранде горящего дома они увидели лежащего на полу человека, было понятно, что самостоятельно тот выйти не сможет.

"Страшно было не войти в огонь, а страшно было, что в доме кто-то есть и может погибнуть, ведь, когда мы ехали, мы не знали, как там все на самом деле обстоит", – признался Дроздовский.

Глава райисполкома добавил, что в его жизни такие моменты случаются не часто.

В пресс-службе президента также добавили, что этим же указом государственных наград были удостоены еще 57 человек.

В числе награжденных орденом Почета — главный дирижер Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича Михаил Козинец. Медали Франциска Скорины удостоены, в том числе, редактор отдела социальных проблем редакции газеты "Советская Белоруссия" Людмила Габасова, член Белорусского союза художников Геннадий Буралкин, директор исполнительной дирекции Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований Сергей Гапоненко.

Медалью "За трудовые заслуги" награждены профессор кафедры математики и физики Белорусской государственной академии связи Лев Гладков, директор Брестского филиала РУП "Белтелеком" Александр Кенда.

Кроме того, указом присвоены почетные звания. Народным артистом Беларуси стал кинорежиссер, член Белорусского союза кинематографистов Анатолий Алай. Звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь" удостоен директор Республиканского института инновационных технологий Белорусского национального технического университета Владимир Соломахо, звания "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" – генеральный директор ОАО "Керамин" Александр Яновский.