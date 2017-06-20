Итальянцев оштрафовали более чем на 70 тысяч долларов после охоты на уток

Двое итальянцев незаконно добыли более 70 уток. Данные виды птиц не были указаны в охотничьих путевках, поэтому иностранцам пришлось заплатить немалый штраф.



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Весной 2017-го итальянцы 1973 и 1952 годов рождения участвовали в охотничьем туре в Житковичском районе. При себе у иностранцев были выданные им на это разрешения. Однако мужчины отошли от прописанных правил. И, несмотря на запретное время, незаконно добыли 72 утки различных видов. Дикие птицы не были указаны в охотничьих путевках.

В итоге вред окружающей среде составил 136 620 рублей. Их дело находилось в производстве следственного управления УСК по Гомельской области.

— Принимая во внимание характер совершенного преступления, личность обвиняемых, добровольное возмещение ущерба и признание вины, — перечисляет Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области, — следствие пришло к выводу, что исправление обвиняемых возможно без применения наказаний или иных мер уголовной ответственности.

УСК по Гомельской области постановил прекратить данное дело и освободить иностранцев от уголовной ответственности. Однако привлечь к административной. Сейчас этим вопросом занимается прокурор Гомельской области.