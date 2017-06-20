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БГУ вошел в третью сотню в рейтинге лучших университетов Европы

21.06.2017 10:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал рейтинг лучших высших учебных заведений Европы. В него попал только один отечественный вуз — Белорусский государственный университет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БГУ вошел в третью сотню из 400 представленных в рейтинге организаций. Точная позиция вуза определяется только при месте в рейтинге до 100.

Лучшим университетом уже традиционно назван Оксфорд.

Из наших ближайших соседей в рейтинг вошли 4 украинских вуза, 9 высших учебных заведений Польши, 2 вуза Латвии, а также 24 российских университета. Причем Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в первую сотню.

 
 
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Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал рейтинг лучших университетов Европы.

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