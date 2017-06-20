|
БГУ вошел в третью сотню в рейтинге лучших университетов Европы
21.06.2017 10:24 — Новости Общества | Tut.by
Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал рейтинг лучших высших учебных заведений Европы. В него попал только один отечественный вуз — Белорусский государственный университет.
БГУ вошел в третью сотню из 400 представленных в рейтинге организаций. Точная позиция вуза определяется только при месте в рейтинге до 100.
Лучшим университетом уже традиционно назван Оксфорд.
Из наших ближайших соседей в рейтинг вошли 4 украинских вуза, 9 высших учебных заведений Польши, 2 вуза Латвии, а также 24 российских университета. Причем Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в первую сотню.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал рейтинг лучших университетов Европы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии