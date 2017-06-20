ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненский зоопарк ищет хозяев трем маленьким енотам-полоскунам

21.06.2017 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродненском зоопарке продают трех малышей енотов-полоскунов, которые родились в апреле этого года. Малыши подросли, самостоятельно едят и активно интересуются окружающим миром, сообщается на сайте зоопарка.


Фото: grodnozoo.by

Трое детенышей родились у пары енотов-полоскунов — Майи и Флипа. Сначала детеныши жили с мамой, но вскоре сотрудникам зоопарка пришлось взять их на свое попечение.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Маленьких енотов выкармливали специальной смесью для собак, так как ни коровье, ни даже козье молоко для таких целей не подходит. Сейчас малышки, а это три девочки, подросли и начали питаться самостоятельно. Сотрудники зоопарка ищут для них новых хозяев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненском зоопарке продают трех малышей енотов-полоскунов, которые родились в апреле этого года. Малыши подросли, самостоятельно едят и активно интересуются...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На Витебщине от грозового фронта пострадали 152 населенных пункта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика