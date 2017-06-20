Гродненский зоопарк ищет хозяев трем маленьким енотам-полоскунам

В Гродненском зоопарке продают трех малышей енотов-полоскунов, которые родились в апреле этого года. Малыши подросли, самостоятельно едят и активно интересуются окружающим миром, сообщается на сайте зоопарка.



Фото: grodnozoo.by

Трое детенышей родились у пары енотов-полоскунов — Майи и Флипа. Сначала детеныши жили с мамой, но вскоре сотрудникам зоопарка пришлось взять их на свое попечение.

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Маленьких енотов выкармливали специальной смесью для собак, так как ни коровье, ни даже козье молоко для таких целей не подходит. Сейчас малышки, а это три девочки, подросли и начали питаться самостоятельно. Сотрудники зоопарка ищут для них новых хозяев.