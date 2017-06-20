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На Витебщине от грозового фронта пострадали 152 населенных пункта

21.06.2017 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Специалисты восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах региона, которые пострадали от грозового фронта 20 июня, сообщает МЧС.


В области произошло аварийное отключение 35 линий, 152 населенных пунктов, 23 ферм в Городокском, Шумилинском, Витебском, Лиозненском, Глубокском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Полоцком, Верхнедвинском и Россонском районах.

Ремонт выполняли 15 аварийных бригад предприятия «Витебскэнерго». Электроэнергия вновь поступает на объекты.

При прохождении грозового фронта упали 11 аварийных деревьев, в связи с этим повреждена Audi, которая была припаркована в одном из дворов на проспекте Фрунзе в Витебске. В деревне Яновичи Витебского района и городском поселке Сураж упавшие деревья повредили кровли домов. Пострадавших нет, дома для дальнейшего проживания пригодны.


 
Теги: Витебск
 
 
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В области произошло аварийное отключение 35 линий, 152 населенных пунктов, 23 ферм.

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