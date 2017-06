Гендиректор Uber ушел в отставку

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Сооснователь компании Uber Technologies Inc. Uber Трэвис Каланик ушел в отставку во вторник 21 июня, сообщила газета The New York Times .



© Pexels Мать главы Uber погибла во время катания на лодке

Каланик ушел в отставку, по данным издания, из-за давления пяти инвесторов, которые вынуждали его покинуть пост.

"Я люблю Uber больше, чем что-либо в мире, и в этот трудный жизненный период соглашаюсь с требованиями инвесторов, чтобы позволить Uber двигался дальше и не тратить силы на очередную схватку", – заявил Каланик.

Недавно СМИ сообщили о смерти матери Каланика, которая утонула во время отдыха с супругом на озере . Сотрудники компании отметили, что гендиректор всегда "ставил Uber на первое место". Официальный представитель компании от комментариев отказался.