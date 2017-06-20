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Гендиректор Uber ушел в отставку
21.06.2017 10:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Сооснователь компании Uber Technologies Inc. Uber Трэвис Каланик ушел в отставку во вторник 21 июня, сообщила газета
Каланик ушел в отставку, по данным издания, из-за давления пяти инвесторов, которые вынуждали его покинуть пост.
"Я люблю Uber больше, чем что-либо в мире, и в этот трудный жизненный период соглашаюсь с требованиями инвесторов, чтобы позволить Uber двигался дальше и не тратить силы на очередную схватку", – заявил Каланик.
Недавно СМИ сообщили о смерти матери Каланика, которая
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Трэвис Каланик возглавлял компанию с 2009 года, он ушел из-за давления пяти инвесторов, которые вынуждали его покинуть пост.
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