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Шуневич о краже 270 тыс долларов из ГУБОПиК: Пока не смогли привлечь его к ответственности

21.06.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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По словам министра внутренних дел Игоря Шуневича человек, укравший 270 тысяч долларов из сейфа ГУБОПиК МВД, разыскивается по линии Интерпола и будет передан Беларуси, как только покинет страну, в которой получил гражданство.

— К сожалению, мы не смогли привлечь его уголовной ответственности, зарубежное государство отказалось его выдавать, поскольку он принял гражданство этой страны. Но он объявлен в розыск по линии Интерпола. Как только он выедет за пределы этого государства, он будет выдан Беларуси для привлечения к уголовной ответственности, — рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Напомним, на рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов.

В краже подозревается экс-сотрудник ГУБОПиК МВД, по данным TUT.BY, он достал деньги из сейфа напарника с помощью запасного ключа. Из Беларуси он уехал в Украину, затем в Румынию. Там он был задержан по линии Интерпола, однако так как получил гражданство этой страны, то был отпущен.

 
 
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По словам министра внутренних дел Игоря Шуневича человек, укравший 270 тысяч долларов из сейфа ГУБОПиК МВД, разыскивается по линии Интерпола и будет передан...

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