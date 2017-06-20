Энергетики обещают дать свет в отключенные деревни Минщины к полудню

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Работы по восстановлению электроснабжения после прохождения сильного ветра во вторник 20 июня продолжаются в пяти населенных пунктах Беларуси, сообщили Sputnik в РУП "Минскэнерго".

По информации энергетиков, всего в Минской области временно оставались без электричества 126 населенных пунктов, на ликвидации обрывов работали 33 бригады и столько же единиц техники. В среднем электроснабжение отсутствовало у потребителей чуть более полутора часов.

"Продолжаются работы в пяти населенных пунктах Копыльского района и населенном пункте Слуцкого района. Организованы аварийно-восстановительные работы, электроснабжение данных населенных пунктов будет восстановлено до 12:00 среды", — сказали в Минскэнерго.

Как ранее сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго", за прошедшие сутки в Беларуси периодически нарушалось электроснабжение в более чем 480 населенных пунктах.