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Энергетики обещают дать свет в отключенные деревни Минщины к полудню

21.06.2017 11:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Работы по восстановлению электроснабжения после прохождения сильного ветра во вторник 20 июня продолжаются в пяти населенных пунктах Беларуси, сообщили Sputnik в РУП "Минскэнерго".

Энергетики обещают дать свет в отключенные деревни Минщины к полудню
© Фото: Витебское областное УМЧС
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По информации энергетиков, всего в Минской области временно оставались без электричества 126 населенных пунктов, на ликвидации обрывов работали 33 бригады и столько же единиц техники. В среднем электроснабжение отсутствовало у потребителей чуть более полутора часов.

"Продолжаются работы в пяти населенных пунктах Копыльского района и населенном пункте Слуцкого района. Организованы аварийно-восстановительные работы, электроснабжение данных населенных пунктов будет восстановлено до 12:00 среды", — сказали в Минскэнерго.

Как ранее сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго", за прошедшие сутки в Беларуси периодически нарушалось электроснабжение в более чем 480 населенных пунктах.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В среднем электроснабжение отсутствовало у потребителей чуть более полутора часов.

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