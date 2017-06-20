На территории дворцово-паркового комплекса «Святск», что в Гродненском районе в скором времени должен появиться многофункциональный оздоровительный комплекс. А недавно у стен старинного дворца были найдены останки солдат Гродненского укрепрайона, погибших в 1941 году, сообщает «СБ Беларусь сегодня».





Рабочие копали траншею под канализационные трубы со стороны примыкающего ко дворцу яблоневого сада.

В ходе осмотра места находки из земли с глубины около полуметра были дополнительно извлечены кости нескольких человек. Кроме того, обнаружены элементы кожаных изделий, несколько десятков пораженных коррозией патронов калибра 7,62 мм, две монеты достоинством 3 копейки каждая, 1937 и 1939 годов выпуска, и солдатский медальон, так называемая «смертная капсула».

Специалисты предположили, что останки принадлежат солдатам Красной Армии, погибшим в первые дни Великой Отечественной войны при защите рубежей Родины. Позже подтвердили эту версию и эксперты, сообщившие, что кости принадлежали трем мужчинам, чья жизнь оборвалась в первой половине прошлого века. С учетом давности определить их возраст невозможно, однако один из погибших был ростом более двух метров. Как говорится, настоящий гренадер.

Таким образом, криминальная версия гибели людей отпала, однако проверка была бы неполной без вскрытия главной находки — капсулы времени.

Впервые подобный предмет начал выдаваться воинам в 1939 — 1940 годах по окончании «зимней войны» с Финляндией. Он представляет собой шестигранную капсулу, изготовленную из прочного и долговечного материала — бакелита. Под отвинчивающейся крышкой хранится двойной бумажный листок с личными данными, позволяющими идентифицировать военнослужащего в случае гибели или тяжелого ранения. Красноармейцы самостоятельно заполняли такие листки, вписывая свои фамилию, имя и отчество, год рождения, звание, место рождения…

Изначально два экземпляра листков планировались для того, чтобы в случае гибели один могла забрать похоронная команда для уведомления штаба, последующего учета и информирования родственников. Второй листок оставался при солдате и захоранивался с ним. Вот только в жизни все было далеко не так. Внутрь капсулы частенько помещался лишь один листок. Кроме того, многие солдаты и его не решались заполнять, считая дурным предзнаменованием. А некоторые хоть и заполняли, но не типовые бланки, а нестандартные бумажные вкладыши из обычной бумаги, в которых писали все, что считали нужным. Носили капсулы с информацией либо в нагрудном, либо в специальном брючном кармане.

В наши дни в редком медальоне можно обнаружить информацию о погибшем воине Красной Армии. Причем не только по вышеуказанным причинам. Известно, что в войну и после нее мирное население извлекало из капсул бумажные листки и пускало их на самокрутки, иные бытовые нужды. Плюс к тому капсулы не герметичны, и по прошествии свыше семи десятков лет скрученная внутри них бумага часто превращается едва ли не в пыль.

Следователи провели осмотр ключевой находки у «Святска» с участием экспертов в лабораторных условиях. Использовалось самое современное оборудование для распознания даже невидимых глазу текстов. И хотя капсула оказалась с желанным вкладышем, безжалостное время превратило белый бумажный листок в некий цилиндр черного цвета. При извлечении он развалился на части.

К сожалению, солдат остался безымянным. Строительные работы у «Святска» были приостановлены. Вопрос дальнейших раскопок остается открытым.