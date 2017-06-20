Последствия стихии в Гомеле: поваленные деревья, поврежденные авто

После прохождения грозового фронта по стране вечером 20 июня были повалены десятки деревьев, повреждено восемь машин. Порывы ветра достигали 21 м/с. Однако на фоне других регионов Гомелю и области досталось меньше всего.





В МЧС сообщили, что в результате прохождения сильного ветра в Гомельской области было обесточено 22 населенных пункта и МТФ в Гомельском, Речицком, Петриковском и Светлогорском районах.





Как пишут « Гомельские ведомости », на улице 60 лет СССР береза повредила Peugeot 307. Линии электропередач стали местом приземления веток и стволов на улице Героев Подпольщиков и Беляева. На улице Международной в районе станции «Белица» дерево упало на железнодорожное полотно. Для оказания помощи привлекалось отделение на АЦ ПАСЧ-3.





Ухудшение погодных условий привело и к временному отключению электроэнергии по отдельным адресам на улицах Косарева, Киевской, 2-ой Урожайной, Фрунзе (в районе Кузнечного моста). В 4.00 подача электроэнергии была восстановлена.



