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Последствия стихии в Гомеле: поваленные деревья, поврежденные авто

21.06.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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После прохождения грозового фронта по стране вечером 20 июня были повалены десятки деревьев, повреждено восемь машин. Порывы ветра достигали 21 м/с. Однако на фоне других регионов Гомелю и области досталось меньше всего.


В МЧС сообщили, что в результате прохождения сильного ветра в Гомельской области было обесточено 22 населенных пункта и МТФ в Гомельском, Речицком, Петриковском и Светлогорском районах.


Как пишут «Гомельские ведомости», на улице 60 лет СССР береза повредила Peugeot 307. Линии электропередач стали местом приземления веток и стволов на улице Героев Подпольщиков и Беляева. На улице Международной в районе станции «Белица» дерево упало на железнодорожное полотно. Для оказания помощи привлекалось отделение на АЦ ПАСЧ-3.


Ухудшение погодных условий привело и к временному отключению электроэнергии по отдельным адресам на улицах Косарева, Киевской, 2-ой Урожайной, Фрунзе (в районе Кузнечного моста). В 4.00 подача электроэнергии была восстановлена.


 
Теги: Гомель
 
 
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После прохождения грозового фронта по стране вечером 20 июня были повалены десятки деревьев, повреждено восемь машин. Порывы ветра достигали 21 м/с. Однако на фоне...

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