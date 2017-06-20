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Последствия стихии в Гомеле: поваленные деревья, поврежденные авто
21.06.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by
После прохождения грозового фронта по стране вечером 20 июня были повалены десятки деревьев, повреждено восемь машин. Порывы ветра достигали 21 м/с. Однако на фоне
В МЧС сообщили, что в результате прохождения сильного ветра в Гомельской области было обесточено 22 населенных пункта и МТФ в Гомельском, Речицком, Петриковском и Светлогорском районах.
Как пишут «
Ухудшение погодных условий привело и к временному отключению электроэнергии по отдельным адресам на улицах Косарева, Киевской, 2-ой Урожайной, Фрунзе (в районе Кузнечного моста). В 4.00 подача электроэнергии была восстановлена.
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После прохождения грозового фронта по стране вечером 20 июня были повалены десятки деревьев, повреждено восемь машин. Порывы ветра достигали 21 м/с. Однако на фоне...
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