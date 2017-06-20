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В Смолевичском районе под колесами поезда погиб пенсионер
21.06.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by
20 июня на железнодорожной станции «Красное знамя» в Смолевичском районе под грузовой поезд попал мужчина. Подробности
Инцидент произошел во вторник в 15.57. На станции у поселка Октябрьский грузовым поездом «Орша-Минск» был смертельно травмирован 63-летний минчанин.
«По словам очевидцев, пенсионер пересекал пути по переходу, но не реагировал на светофор и сигналы поезда. Женщина пыталась спасти мужчину, но не успела», — рассказали в пресс-службе УВД.
По факту гибели мужчины проводится проверка.
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Пенсионер пересекал пути по переходу, но не реагировал на светофор и сигналы поезда. Прохожая пыталась спасти мужчину, но не успела.
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