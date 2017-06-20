В Смолевичском районе под колесами поезда погиб пенсионер

20 июня на железнодорожной станции «Красное знамя» в Смолевичском районе под грузовой поезд попал мужчина. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел во вторник в 15.57. На станции у поселка Октябрьский грузовым поездом «Орша-Минск» был смертельно травмирован 63-летний минчанин.

«По словам очевидцев, пенсионер пересекал пути по переходу, но не реагировал на светофор и сигналы поезда. Женщина пыталась спасти мужчину, но не успела», — рассказали в пресс-службе УВД.

По факту гибели мужчины проводится проверка.