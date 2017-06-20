ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В субботу в Верхнем городе впервые пройдет литовский праздник

21.06.2017 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу, 24 июня, в Верхнем городе впервые пройдет фестиваль литовской культуры. В Мингорисполкоме рассказали, что интересного можно будет увидеть на празднике.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

День литовской культуры пройдет в субботу с 12.00 до 18.00 возле Ратуши. На главной сцене выступят в том числе артисты из Литвы: капелла народной музыки «KAIMYNAI» (д. Палюнишкис, Панявежяйский район), ансамбль песни и танца «MINIJA» (г. Гаргждай), фольклорный ансамбль «Seluona» (г. Зарасай). Они также проведут для минчан мастер-классы по литовскому традиционному танцу.

Помимо этого, на празднике будут выставки с мастер-классами по резьбе по дереву, художественной обработке янтаря, валянию и вязанию. В выставке примут участие мастера народного творчества из Литвы и Беларуси.

А на фудкорте можно будет попробовать литовские блюда.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мингорисполкоме рассказали, что интересного можно будет увидеть на фестивале.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Нет ни парома, ни катера. Жители поселка Сураж отрезаны от "большой земли"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика