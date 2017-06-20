В субботу в Верхнем городе впервые пройдет литовский праздник

В субботу, 24 июня, в Верхнем городе впервые пройдет фестиваль литовской культуры. В Мингорисполкоме рассказали, что интересного можно будет увидеть на празднике.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

День литовской культуры пройдет в субботу с 12.00 до 18.00 возле Ратуши. На главной сцене выступят в том числе артисты из Литвы: капелла народной музыки «KAIMYNAI» (д. Палюнишкис, Панявежяйский район), ансамбль песни и танца «MINIJA» (г. Гаргждай), фольклорный ансамбль «Seluona» (г. Зарасай). Они также проведут для минчан мастер-классы по литовскому традиционному танцу.

Помимо этого, на празднике будут выставки с мастер-классами по резьбе по дереву, художественной обработке янтаря, валянию и вязанию. В выставке примут участие мастера народного творчества из Литвы и Беларуси.

А на фудкорте можно будет попробовать литовские блюда.