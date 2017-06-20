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Нет ни парома, ни катера. Жители поселка Сураж отрезаны от "большой земли"

21.06.2017 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В поселке Сураж, который разделен на две части Западной Двиной, жители правого берега отрезаны от «большой земли». Паром простаивает уже больше месяца, а на днях инспекция речного судоходства запретила эксплуатировать и катер. В банк, на почту, в сельсовет теперь только в объезд — а это километров 70 в одну сторону.

Доставка обедов в поле для 30 человек — теперь настоящая спецоперация: задействованы две машины и катер. Западная Двина делит пополам Витебский район и поселок Сураж. На правом берегу — частные дома и лесопилка, на левом — вся социальная инфраструктура.

Сегодня в Сураже главный общественный транспорт — водный. На правом берегу живут более 100 человек, и они планируют свой день с оглядкой на график работы катера. Максимально он может взять на борт 10 человек.

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Катер здесь всегда был временной переправой, его использовали, пока паводок. В летний сезон на вахту заступает паром. Но он уже полтора месяца стоит на приколе.

Местные власти уверяют: это последний период, когда уровень воды в Западной Двине стремительно падает. Ниже по течению на Витебской ГЭС завершают наладочные работы, и вода в реке поднимется. Подтверждающий это документ от энергетиков пришел накануне.

Однако вслед за паромом остановился и катер. Сотрудники инспекции речного судоходства опломбировали штурвал за невыполнение правил плавания. Нет вахтового журнала, якоря — эти недостатки были известны еще с весны.

Жители поселка были просто обескуражены: в середине рабочего дня единственное судно поставили на прикол. Сегодня люди гадают, что случится быстрее: поднимется вода в реке и заработает паром или наведут порядок на катере?

 
 
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Паром простаивает уже больше месяца, а во второй половине дня инспекция речного судоходства запретила эксплуатировать и катер. В банк, на почту,в сельсовет теперь...

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