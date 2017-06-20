В Гродно к 1 июля заработают новые американские горки. Фура с первой частью конструкций из Италии прибыла в город 19 июня. Сейчас идет монтаж нового аттракциона, который вскоре появится в городском парке имени Жилибера.





Собирать горки будут под руководством итальянских специалистов. Высота аттракциона — 11 метров, длина трека — более 300 м.













— Стоимость билета будет в районе 5−6 рублей, — рассказал TUT.BY администратор парка Павел Ковалевич, — мы уверены, что новый аттракцион по достоинству оценят не только жители города, но и туристы, ведь таких американских горок нет даже в Минске. Новый аттракцион преобразит наш парк.