Каждые выходные с плакатом в ТЦ. Как чужой папа собирает деньги малышу на лечение от рака

Каждую субботу и воскресенье Александр отправляется в одно и то же место — в торговый центр «Секрет» в Гомеле. Не ради покупок. Он собирает деньги для больного раком Славы Жаковского. Денег нужно много, диагноз сложный, а времени в обрез. Формально трехлетний малыш ему — никто, сын бывшей супруги, с которой Александр развелся еще несколько лет назад. У мужчины уже давно своя семья, в которой тоже подрастает сын. Но он уверен: чужих детей и чужого горя не бывает. И каждый выходной снова и снова приходит в торговый центр как на работу.





На Александре — майка с портретом ребенка, в руках — плакат, у ног — ящик для пожертвований. «Раньше совсем мало давали, а сейчас за день можно и 200 рублей насобирать, поэтому надо стоять», — и мужчина еще крепче сжимает в руках растяжку с призывом о помощи.

— Шансы невелики, но они есть. С диагнозом Славы лучше ехать за границу. Пока собираем с миру по нитке. Белорусские организации, в которые мы обращались, помогают слабо, отозвались лишь три. Нам отвечают, что не могут жертвовать на лечение за рубежом, потому что им придется еще уплатить налог. Вот такая система. В то время как в Израиле, к примеру, просто множество фондов, готовых помочь своим гражданам абсолютно бесплатно. Там большое количество обеспеченных людей жертвуют деньги на благотворительность, потому что им потом положено налоговое послабление. У нас пока все иначе, — вздыхает Александр.





У малыша, который смотрит на посетителей центра с полиграфического полотна, страшный диагноз — "низкодифференцированная нейробластома забрюшинного пространства 4-й стадии, N-mic положительный".

— Это болезнь, которая выявляется довольно поздно. Она распространяется по лимфатическим узлам, то есть поражается раком весь организм, — объясняет Александр. — Естественно, чем раньше диагностировать это, тем лучше. Есть маркеры, которые помогают выявить ее. Но в Беларуси у большинства из тех, у кого находят это заболевание, часто уже четвертая стадия. Дети постоянно плачут от боли, и тогда родители ведут их к врачам. Как правило, в организме уже к тому времени огромная опухоль. Она может сидеть где угодно, часто находится, как у Славы, в забрюшинном пространстве.

О том, что малыш болен, стало известно накануне нового 2017 года, когда мальчику едва исполнилось три. С тех пор жизнь его родителей — Вероники и Руслана - превратилась в настоящий кошмар.

— Вероника мне сказала об этом в январе, она была растеряна, постоянно плакала и совсем не знала, что делать. И так происходит с сотнями родителей в Беларуси. Они первое время просто не понимают, куда бежать, к кому обращаться, — рассказывает Александр.

Кто-то подсказал, что в Беларуси детям с таким диагнозом помогают в фонде «Шанс». Там оплатили Жаковским первую процедуру — MIBG-сканирование. Это новая методика, которая применяется для диагностики и лечения раковых опухолей. В нашей стране ее пока нет, и больных детей обычно отправляют в московскую клинику. Затем было шесть блоков химиотерапии в минском онкоцентре. Следующая процедура — MIBG-терапия - тоже должна была проходить в московской клинике. Но все пошло не так.

— Мы решили не ждать, а сами открыли счет и начали сбор, — рассказывает по телефону мама Славы Вероника. Она с сыном сейчас в Боровлянах. Женщина говорит, если бы знала, к чему все это приведет, не торопилась бы. Но как не спешить, когда на кону жизнь собственного ребенка?

— На MIBG-терапию нас записали на июль. Цена процедуры — от 15 до 20 тысяч долларов. Позвонила в «Шанс», и… нам отказали. Мотивировали это тем, что мы открыли самостоятельно счет. Якобы в таких случаях благотворительная организация уже не помогает. Мне назвали какое-то постановление и сказали, что не имеют права нам помогать.





В белорусском благотворительном фонде «Шанс» проблему Жаковских знают и слова Вероники подтверждают: «Они самостоятельно начали сбор средств и, к сожалению, в этом случае наш фонд не поддерживает просьбу. Это решение нашего правления. Беларусь маленькая, благотворительностью занимается определенное количество людей. Чтобы избежать двойных сборов и недоверия со стороны благотворителей к фондам и родителям больных детей и было принято это решение, — объясняет специалист фонда Наталья Осадчая.

В фонде утверждают, что в тот момент, когда Жаковские начали самостоятельный сбор, Славе еще не было назначено лечение, не было на руках официального медицинского заключения и рекомендаций. Фонд, в свою очередь, также не имеет права принимать просьбы о помощи без этих документов.





На данный момент на MIBG — терапию в Московской больнице, по словам мамы Славы, собрано 15 тыс долларов, не хватает около 5 тысяч. Но это лишь часть лечения. Самые главные растраты ждут впереди — это иммунотерапия, то, без чего ребенок не сможет жить. Она сокращает вероятность рецидивов и дает надежду на выздоровление. И там уже суммы идут на десятки тысяч долларов. В «Шансе» рассказали, что в дальнейшем у Жаковских есть возможность получить помощь на дорогостоящее лечение при наличии медицинских рекомендаций белорусских и зарубежных онкологов, а также в случае если на момент обращения в фонд они не будут вести самостоятельный сбор средств.





На лечение и реабилитацию Жаковского Вячеслава Руслановича

Благотворительные счета открыты в филиале

511 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Минск, ул. Долгобродская, 1;

УНП 100 349 858; МФО 153 001 815:

— Белорусские рубли — транзитный счёт 3 819 382 103 561 на благотворительный счет 000003 в отделении 511/290, бессрочный

— Доллары США — транзитный счёт 3 819 382 104 993 на благотворительный счёт 000004 в отделении 511/290, бессрочный

— Российские рубли — транзитный счёт 3 819 382 104 993 на благотворительный счёт 000004 в отделении 511/290, бессрочный

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счёт Жаковской Вероники Тихоновны для сбора средств на лечение и реабилитацию сына Жаковского Вячеслава Руслановича.

Также перечислить средства можно, просто пополнив счет МТС +375295953302



