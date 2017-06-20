ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Письма Эйнштейна продали на аукционе в Израиле почти за $200 тыс.

21.06.2017 12:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Письма всемирно известного ученого Альберта Эйнштейна с рассуждениями о политике и боге, а также формулами продали на аукционе в Израиле за 210 тысяч долларов США, сообщили в среду организаторы торгов.

Письма Эйнштейна продали на аукционе в Израиле почти за 0 тыс.
© Pixabay Getty Images News EO
Личный самолет Элвиса продадут на аукционе в США

Шесть послание с подписью ученого были написаны им в начале 1950-х коллегам Максу Борну и Дэвиду Бому. Аукционный дом Winners планировал выручить за них до 49 тысяч долларов, но только за одно письмо Бому неизвестный покупатель выложил 84 тысячи.

Одним из лотов было письмо нобелевскому лауреату Максу Борну с копией послания Эйнштейна ему же с размышлениями о политике и политиках.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аукционный дом Winners планировал выручить за письма великого ученого до 49 тысяч долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Каждые выходные с плакатом в ТЦ. Как чужой папа собирает деньги малышу на лечение от рака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика