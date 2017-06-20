Письма Эйнштейна продали на аукционе в Израиле почти за $200 тыс.

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Письма всемирно известного ученого Альберта Эйнштейна с рассуждениями о политике и боге, а также формулами продали на аукционе в Израиле за 210 тысяч долларов США, сообщили в среду организаторы торгов.



© Pixabay Getty Images News EO Личный самолет Элвиса продадут на аукционе в США

Шесть послание с подписью ученого были написаны им в начале 1950-х коллегам Максу Борну и Дэвиду Бому. Аукционный дом Winners планировал выручить за них до 49 тысяч долларов, но только за одно письмо Бому неизвестный покупатель выложил 84 тысячи.

Одним из лотов было письмо нобелевскому лауреату Максу Борну с копией послания Эйнштейна ему же с размышлениями о политике и политиках.