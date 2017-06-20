МИНСК, 21 июн – Sputnik. Открытое судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному в отношении двух учителей СШ № 11 города Молодечно, состоится 4 июля в суде Молодеченского района, сообщили Sputnik в Минском областном суде.

Учителя физики и иностранного языка, которые 29 сентября 2016 года сопровождали школьников на сельскохозяйственных работах, обвиняются ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего (ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Беларуси).

Трагедия на картофельном поле произошла 29 сентября во время сельскохозяйственных работ в СПК "Восход-агро": ученица 8 класса, 13-летняя Виктория, попала под колеса грузовика МАЗ и погибла . В отношении водителя МАЗа было возбуждено уголовное дело, в декабре суд Молодеченского района назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Кроме того, директор средней школы №11 города Молодечно и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодеченского РИК получили выговоры .

Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение молодеченским педагогам, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет или лишения свободы на тот же срок со штрафом, а также с лишением права занимать определенные должности.