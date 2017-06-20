И.о. председателя Госкомвоенпрома стал первый зам Гурулева

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Исполняющим обязанности председателя Государственного военно-промышленного комитета назначен Игорь Демиденко, сообщается на сайте Госкомвоенпрома.



© Sputnik / Виктор Толочко Гурулев освобожден от должности председателя Госкомвоенпрома

Во вторник 20 июня президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение освободить главу ГВПК Сергея Гурулева от занимаемой должности. Председатель комитета был уволен с формулировкой "по соглашению сторон".

"С 21 июня приступил к исполнению обязанностей председателя Государственного военно-промышленного комитета Демиденко Игорь Михайлович", – говорится в сообщении ГВПК.

Ранее Демиденко был первым замом Гурулева, на эту должность он был назначен президентом в декабре 2016 года.

До перехода в ГВПК он работал начальником главной военной инспекции Вооруженных сил, был командующим войсками Северо-западного оперативно-тактического командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси.