Тронная речь королевы: без короны и о Brexit

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II сегодня выступит с традиционной тронной речью в парламенте на открытии его новой сессии. В этом году в речи королева объявит о приоритетах работы не на один, а сразу на два года. Королева впервые приедет в парламент на автомобиле, и это будет не единственное новшество сегодняшней тронной речи — свою речь 91-летняя королева будет произносить в шляпке, а не в большой английской короне. Хотя императорскую корону традиционно привезли из Тауэра, в сокровищнице которого она хранится, в здание парламента.



© REUTERS Peter Nicholls Сногсшибательная королева: 5 гвардейцев упали в обморок на параде

Отбросив внешние атрибуты, расскажем, над чем по велению королевы будет работать парламент.

Переговоры c ЕС об условиях выхода Британии из союза продлятся два года, и недавно парламентарии объявили, что столько же продлится и парламентская сессия. Якобы, на протяжении двух лет правительство будет решать вопросы Brexit. Оппозиционные партии высказались против, некоторые из них выразили уверенность, что консерваторы попросту боятся, что не сумеют провести через парламентариев вторую тронную речь.

Консерваторы не решают

Согласно правилам, речь королевы должна подготовить Тереза Мэй. Изложенные в речи положения, возможно, и не будут реализованы, ведь до сих пор неизвестна судьба правительства. Консерваторы ведут переговоры с юнионистской партией Северной Ирландии. Обсуждение текста речи в парламенте и голосование 29 июня эксперты прогнозируют как испытание для нового правительства — некоторые партии уже заявили, что намерены не допустить ее одобрения.



© REUTERS TOBY MELVILLE Императорская корона была доставлена из Тауэра в здание парламента Великобритании

Премьер-министр Тереза Мэй, инициировав досрочные выборы в парламент, рассчитывала на поддержку сторонников консерваторов, однако ее партия не набрала большинства голосов. Сейчас в Британии обсуждают, какая партия войдет в коалицию с партией премьер-министра, так что в тронной речи королева не будет рассказывать о планах консерваторов на ужесточение условий получения социальной помощи и отмену бесплатных обедов в школах. Королева в своей речи главным образом будет говорить о процедуре Brexit и противодействии терроризму, пишет The Guardian .

Кроме того, в тексте речи эксперты предполагают и часть о борьбе с распространением любых форм экстремизма, в том числе в интернете. Мэй, выступая с заявлением в связи с терактом у лондонской мечети, объявила о создании комиссии по борьбе с экстремизмом.



© REUTERS HANNAH MCKAY Королева Великобритании Елизавета II впервые будет выступать с тронной речью в парламенте без короны

Не пропустить скачки

Дата тронной речи смещалась несколько раз. Британские СМИ высказывали предположения, что ради тронной речи Елизавета пропустит день знаменитых скачек в Аскоте впервые за время царствования. Букингемский дворец заверил, что этого не случится и королева успеет вовремя.

Это должна была быть последняя сессия парламента, на которой планировалось присутствие супруга королевы Филипа в статусе герцога Эдинбургского — он объявил, что фактически "уходит на пенсию". Но заседание пройдет без него — стало известно, что 96-летний герцог Эдинбургский Филип во вторник вечером был госпитализирован в связи с инфекционным заболеванием.



© REUTERS STEFAN WERMUTH Перед королевской речью стражники-йомены осматривают здание парламента - эта традиция действует с XVII века, когда Гай Фокс готовил Пороховой заговор и планировал взорвать парламент

"Принц Филип пребывает в хорошем настроении и разочарован тем, что пропустит официальное открытие парламента и скачки в Аскоте. Принц Уэльский (Чарльз — Sputnik) будет сопровождать королеву на официальное открытие парламента", — говорится в сообщении Букингемского дворца.