В Витебске начали монтировать две новые скульптуры — «Старик Хоттабыч» и «Рыбка». Это подарок городу на его 1043-й день рождения.





Бронзовый «Старик Хоттабыч» поселится в любимом витебской детворой месте — на улице Пушкина возле театра «Лялька». Фигуру сказочного старика высотой 1,8 метра создал скульптор Сергей Сотников.

Автор знаменитой сказки про волшебника — Лазарь Лагин (литературный псевдоним появился от слияния первых слогов в его настоящих имени и фамилии: Лазарь Гинзбург) — родился в 1903 году в Витебске. Дом, где жила его семья, находился неподалеку от места, где поставили памятник Хоттабычу, — на улице Подвинской (сейчас Толстого).









В устье Витьбы на улице Толстого уже стоит скульптура «Рыбка» из композитного материала в бронзовом цвете высотой 2,3 метра. Автор — скульптор Иван Казак.





Рыбка держит ключ с надписью «Витебск» и изображением герба города. У подножия стоит горшочек с денежками. Горожане уже приносят рыбке и настоящие монеты и, наверняка, загадывают желание.

Появление этой скульптуры объясняют тем, что в городе дважды бывал автор «Сказки о рыбаке и рыбке» Александр Пушкин.









Оба памятника торжественно откроют в эту пятницу. День города витебляне будут праздновать три дня — 23−25 июня.

Полная афиша празднования Дня города — Витебск в День города: программа гуляний 23-25 июня">здесь.