С начала года семь белорусов вернулись из отпуска с малярией

Каждый год в стране регистрируется семь-девять случаев малярии, все они «завозные». Чаще всего с инфекцией путешественники возвращаются из Индии, Таиланда, Малайзии и других азиатских стран. Чтобы уберечься, эпидемиологи советуют туристам не посещать джунгли, носить одежду, которая закрывает тело, пользоваться репеллентами, а также осторожно путешествовать автостопом.



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Всех, кто собирается в отпуск в страны юго-восточной Азии, на запад Африки специалисты предупреждают: из-за очень жаркого климата, здесь можно легко подхватить ту же холеру или гепатит А.

— Конечно, те, кто отдыхает в зонах, выделенных для курорта, рискуют мало, — говорит Дмитрий Голотик, заведующий противоэпидемиологическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Все эти места контролируются. Однако, если вы планируете выезжать в горные районы Турции или, например, к бедуинам, риск подхватить инфекцию возрастает в разы.

— Как уберечься от возможных инфекций?

— Питаться лучше в отелях или тех местах, которые рекомендуют тур-операторы, — продолжает собеседник. — Еду из лотков или от уличных торговцах стоит обходить стороной.

В экзотических ресторанах стоит избегать блюд, которые не прошли глубокую тепловую обработку. Например, мясо с кровью, сырые морепродукты. Последние, кстати, очень сильно накапливают вирусные и бактериальные частицы.

Пить тоже следует не все. Свежевыжатый сок, который предлагают на улице, желательно не покупать. Лучше сок «из коробки».

— Обращайте внимание и на лед в напитках, — резюмирует специалист. — Часто для замораживания используется вода ненадлежащего качества.