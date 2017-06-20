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ГАИ усилит контроль за байкерами с 22 по 26 июня

21.06.2017 14:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции с 22 по 26 июня проведут мероприятия по предупреждению нарушений Правил дорожного движения мотоциклистами, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

ГАИ усилит контроль за байкерами с 22 по 26 июня
© Фото: СК Беларуси
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Инспекторы проведут разъяснительную работу с населением страны, в том числе индивидуально с нарушителями, о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

"Запланированы отработки мест проведения развлекательных мероприятий, мест отдыха, лесопарковых зон, особенно в вечернее и ночное время", — рассказали в ГАИ.

Мотопатрули, рейдовые группы с участием добровольцев и молодежи ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление конструктивно измененного, незарегистрированного в установленном порядке мототранспорта и проведение разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, постановки мототранспорта на учет, прохождения технического осмотра, необходимости обязательного страхования гражданской ответственности.

В ГАИ призвали водителей мотоциклов и скутеров к неукоснительному соблюдению ПДД. Как показывает практика, секундная потеря бдительности на дороге может привести к ДТП с тяжкими последствиями.

За минувшие выходные и начало текущей недели на дорогах Беларуси в авариях с мототранспортом погибли пять человек: в Минской области — три жертвы, в Витебской — одна, в Гродненской также одна.

Всего с начала года в Минской области произошли 34 ДТП с мотоциклистами. В них семь человек погибли, 31 — получил ранения. Специалисты провели анализ происшествий, по результатам которого было установлено, что все погибшие не были членами каких-либо мотоклубов и не обладали специальными навыками для управления двухколесным транспортом.

 
Теги: Минск
 
 
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Только за минувшие выходные и начало текущей недели на дорогах страны в авариях с участием мототранспорта погибли пять человек.

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