ГАИ усилит контроль за байкерами с 22 по 26 июня

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции с 22 по 26 июня проведут мероприятия по предупреждению нарушений Правил дорожного движения мотоциклистами, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

Инспекторы проведут разъяснительную работу с населением страны, в том числе индивидуально с нарушителями, о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

"Запланированы отработки мест проведения развлекательных мероприятий, мест отдыха, лесопарковых зон, особенно в вечернее и ночное время", — рассказали в ГАИ.

Мотопатрули, рейдовые группы с участием добровольцев и молодежи ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление конструктивно измененного, незарегистрированного в установленном порядке мототранспорта и проведение разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, постановки мототранспорта на учет, прохождения технического осмотра, необходимости обязательного страхования гражданской ответственности.

В ГАИ призвали водителей мотоциклов и скутеров к неукоснительному соблюдению ПДД. Как показывает практика, секундная потеря бдительности на дороге может привести к ДТП с тяжкими последствиями.

За минувшие выходные и начало текущей недели на дорогах Беларуси в авариях с мототранспортом погибли пять человек: в Минской области — три жертвы, в Витебской — одна, в Гродненской также одна.

Всего с начала года в Минской области произошли 34 ДТП с мотоциклистами. В них семь человек погибли, 31 — получил ранения. Специалисты провели анализ происшествий, по результатам которого было установлено, что все погибшие не были членами каких-либо мотоклубов и не обладали специальными навыками для управления двухколесным транспортом.