На базе новой больницы в Островце создадут межрайонный медицинский центр

Новая центральная районная больница в Островце сможет выполнять функции межрайонного медицинского центра. Районная больница строится в новом микрорайоне Островца по республиканской инвестиционной программе, крупный современный объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, он рассчитан на обслуживание 60 тысяч жителей.





«Сегодня мы еще раз определили, что при таких мощностях и площадях, которые занимает новая больница, необходимо создавать межрайонные центры — реабилитации, возможно, кардиологический центр или акушерства и гинекологии. Здесь будет установлено новое оборудование, которое позволит выполнять оперативные вмешательства и оказывать медицинскую помощь на высоком уровне», — сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Как отметил заместитель начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Александр Кашуй, в строящейся больнице в городе энергетиков также запланировано укрупненное инфекционное отделение.

«В первую очередь здесь будет мощная лабораторная база и диагностическое оборудование, которое позволит обслуживать население и близлежащих северных районов области», — сказал он.

С вводом объекта на площадях существующей ныне больницы после реконструкции здания останется поликлиника. Предстоит также определиться с новым районным центром гигиены и эпидемиологии. Наиболее вероятный вариант — начало строительства в 2018 году нового здания на выделенной площадке.

«Это будет не обычный районный ЦГЭ. Он будет отличаться сильным отделом ядерной безопасности, будет осуществлять помимо традиционных функций контроль за работой АЭС. В составе атомной электростанции будет и свой центр, но государственный ЦГЭ также должен вести контроль за радиационной безопасностью в этом регионе», — подчеркнул Василий Жарко.