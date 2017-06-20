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"Искупаться и заразиться гепатитом А". Эпидемиологи о том, как не подхватить инфекцию на водоеме
21.06.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by
На улице теплеет, люди тянутся к воде, а эпидемиологи предупреждают: купаться можно не везде. Сейчас в стране
Специалисты не скрывают: провести мониторинг всех водоемов просто невозможно. Поэтому отдыхающим советуют не рисковать и окунаться только в специально обозначенных местах.
— Затоки и непроточные небольшие копанки лучше обходить. Здесь можно подхватить различные инфекции, — говорит Дмитрий Голотик, заведующий противоэпидемиологическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Из-за того, что у нас идет повышение температуры, все чаще в этих водоемах можно заразиться гепатитом А. У данной инфекции длительное выживание в воде, через нее он чаще всего передается.
Кроме того, во время купания специалисты советуют не глотать воду. Если что-то все-таки попало в рот и нос, сплевывайте.
— Желательно приносить с собой бутилированную или кипяченую воду, — продолжает Дмитрий Голотик. — Причем, нужна она не только для питья. Воды должно хватить, чтобы помыть руки, пополоскать рот и облить ребенка.
Также после купания лучше обтереться — удалить с кожи оставшуюся влагу.
— Это и профилактика солнечных ожогов, и заболеваний, связанных с бактериальными возбудителями.
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На улице теплеет, люди тянутся к воде, а эпидемиологи предупреждают: купаться можно не везде. Сейчас в стране купаться запрещено в водоемах трех зон отдыха. Все они...
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