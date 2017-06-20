На улице теплеет, люди тянутся к воде, а эпидемиологи предупреждают: купаться можно не везде. Сейчас в стране купаться запрещено в водоемах трех зон отдыха. Все они в Гомельской области. Однако это не значит, что остальные места для возможного заплыва безопасны.



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Специалисты не скрывают: провести мониторинг всех водоемов просто невозможно. Поэтому отдыхающим советуют не рисковать и окунаться только в специально обозначенных местах.

— Затоки и непроточные небольшие копанки лучше обходить. Здесь можно подхватить различные инфекции, — говорит Дмитрий Голотик, заведующий противоэпидемиологическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Из-за того, что у нас идет повышение температуры, все чаще в этих водоемах можно заразиться гепатитом А. У данной инфекции длительное выживание в воде, через нее он чаще всего передается.

Кроме того, во время купания специалисты советуют не глотать воду. Если что-то все-таки попало в рот и нос, сплевывайте.

— Желательно приносить с собой бутилированную или кипяченую воду, — продолжает Дмитрий Голотик. — Причем, нужна она не только для питья. Воды должно хватить, чтобы помыть руки, пополоскать рот и облить ребенка.

Также после купания лучше обтереться — удалить с кожи оставшуюся влагу.

— Это и профилактика солнечных ожогов, и заболеваний, связанных с бактериальными возбудителями.