Дерзкое ограбление сейфа ГУБОПиК может остаться безнаказанным

Бывший сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью, ограбивший свое ведомство на 270 тысяч долларов, может остаться безнаказанным.

Как рассказал сегодня министр внутренних дел Беларуси, злоумышленник, похитивший крупную сумму (269 150 долларов), сбежал в Румынию и получил там гражданство. По запросу белорусской стороны на выдачу преступника был получен отказ.

«К сожалению, мы не смогли привлечь его к уголовной ответственности, иностранное государство отказалось его выдавать, так как он принял гражданство этой страны. Но он объявлен в розыск по линии Интерпола. Как только он выедет за пределы этого государства, он будет выдан Беларуси для привлечения к уголовной ответственности», - цитирует министра Игоря Шуневича tut.by .

Сообщается, что преступник был объявлен в розыск по линии Интерпол. Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ГУБОПиК МВД, обчистивший сейф, получил гражданство Румынии, которая не выдает своих граждан третьим государствам даже по официальному запросу.

Стоит отметить, что узнать о крупной краже в Беларуси смогли лишь после того, как было опубликовано постановление Шевченковского районного суда Киева, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений Украины. Там сообщалось, что белорусские оперативники запрашивали данные украинских операторов, вероятнее всего, для того, чтобы отследить перемещения преступника: после похищения денег 8 января этого года, он уехал в Украину, а оттуда - в Румынию. В Украине он имел встречи с гражданкой этой страны. При этом белорусские ведомства до последнего отказывались комментировать ситуацию, несмотря на очевидность и официальное подстверждение произошедшего украинской стороной. Уже тогда стало ясно, что украсть из сейфа деньги в воскресный день мог только действующий сотрудник МВД.

Румынская сторона преступника сперва задержала по запросу Интерпола, но позднее отпустила, так как к тому времени у него уже было местное гражданство.

На фото: Революционная, 3 (здание ГУБОПиК МВД).