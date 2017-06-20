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Прокурор Минской области: После призывной кампании 291 человек объявлен в розыск

21.06.2017 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Количество уклонистов с каждым годом растет, заявил прокурор Минской области Олег Лаврухин. Уклонисты, как правило, получают штраф, однако из-за судимости уже не могут быть призваны в армию.

После весенней призывной кампании в Минской области 291 человек был объявлен в розыск. По словам прокурора области, количество уклонистов с каждым годом растет.

— Я к уклонистам отношусь негативно. Им должно быть стыдно перед сверстниками, родными. Отдать долг родине — обязанность каждого гражданина. Сегодня наши ребята не отправляются в боевые точки, им созданы комфортные условия в стране, — заявил Олег Лаврухин.

Если молодой человек не явился на медкомиссию, для правоохранительных органов это уже криминал. В 2015 году в области зафиксировано 82 таких факта, в 2016-м — 125. Нынешняя призывная кампания закончилась еще более внушительными цифрами.

— 44 призывника уклонились от прохождения службы, еще 291 человек объявлены в розыск. Сейчас проводится проверка, будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, — отметил Олег Лаврухин.

В отношении уклониста, как правило, возбуждается уголовное дело по ст. 435 УК. Судебная практика показывает: чаще всего парни получают штрафы, но из-за судимости призвать в армию их больше не могут.

 
 
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Количество уклонистов с каждым годом растет, заявил прокурор Минской области Олег Лаврухин. Уклонисты, как правило, получают штраф, однако из-за судимости уже не...

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