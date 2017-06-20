Бухгалтер пинского ОАО незаконно начислила директору более 13 тысяч рублей

Главный бухгалтер предприятия общественного питания в Пинске незаконно начислила директору ОАО свыше 13 тысяч рублей дополнительных выплат. Об этом рассказал начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области Валерий Велесницкий.

Многочисленные нарушения бухгалтерского учета на предприятии, которое оказывает услуги в сфере школьного питания, были выявлены во время плановой проверки.

Установлено, что с января 2015 года по декабрь 2016-го главный бухгалтер незаконно начислила руководителю предприятия премий, единовременных пособий и иных выплат на общую сумму 13,2 тысячи рублей, чем причинила ущерб обществу в крупном размере.

По материалам проверки финансовой милиции и КГК Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий). Санкция статьи — до 3 лет лишения свободы.

58-летняя подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.