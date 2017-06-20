Кинотеатр «Дружба» на улице Ташкентской, 9 закрыли в 2012 году и продали на аукционе частной компании «Полимедгрупп» за 564 тысячи долларов. За все это время организация к работам так и не приступила, а здание превратилось в пристанище для бездомных. Недавно дело сдвинулось с мертвой точки, и рабочие начали работу. Мы узнали, почему здание так долго пустовало и что появится на месте заброшенного кинотеатра.





Все это время, в течение 5 лет, здание даже не огородили забором, а начало проектных работ затягивалось. После каждого предупреждения МЧС о взломе собственник заваривал все входы, но судя по всему, это не было преградой для бездомных и подростков.

Через пару недель, после того как здание осмотрели работники МЧС, а входную решетку очередной раз заварили, мы обнаруживаем открытым вход в кинотеатр и в подвалы.





По зданию разбросаны оборванные киноленты, повсюду — стекло, стоят старые диваны, в углах валяются вещи бомжей. Со второго этажа с опаской спускаются три местных подростка с пивом. Парням около 20 лет. Говорят, что помнят это здание, когда тут работал кинотеатр, и иногда приходят сюда выпить. Мол, место заброшенное, есть особый романтизм.





























Не раз обращались в редакцию и местные жители, которые беспокоятся о том, что внутрь заброшенного здания проникают дети. Но на днях дело сдвинулось с мертвой точки, и компания начала устанавливать ограждения вокруг кинотеатра. Это можно считать началом стройки.

Почему за работу не брались в течение 5 лет, нам рассказал управляющий ООО «Полимедгрупп» Виталий.

— Мы обращались за разрешением на проектные работы и получили в нагрузку проект, который мы бы не смогли сделать — развязку кольцевой дороги на Ташкентской. Для нас — это как построить 2 объекта. Только один мы бы использовали, а второй — нет. Это было бы нецелесообразно.





Кроме того, как замечает управляющий, подводили и проектировщики. После того как выбрали новых — вопрос начали решать быстрее. А компромисс с местной властью компания нашла позже — «Полимедгрупп» запроектировал шестиэтажный паркинг на 121 машино-место в многофункциональном комплексе на месте кинотеатра «Дружба».

Как мы писали ранее, 5 лет назад здание продавалось с условием, что использовать его будут в целях административно-хозяйственного, физкультурно-оздоровительного и спортивного либо культурно-развлекательного (за исключением казино) назначения.

— Мы уже ведем переговоры на аренду — в здании будет кафе, бильярдный зал, парикмахерская, фитнес-центр.





Кроме того, на сайте Мингорисполкома мы нашли площадку кинотеатра в списке объектов, которые предлагают потенциальным инвесторам для создания фастфуда или бистро.

Сейчас территорию ограждают, поставят охрану, а после подготовительных работ начнется реконструкция. Точную дату пока не называют. Говорят, что из-за согласования документации такой процесс идет небыстро.

По нормативным срокам строительства у «Полимедгрупп» есть 33 месяца на то, чтобы сдать объект. То есть почти 3 года. Но управляющий говорит, что в компании заинтересованы и хотели бы быстрее закончить реконструкцию проекта. В объект планируют вложить 5 миллионов долларов.





О самой компании «Полимедгрупп» известно немного. Ее хозяин Хассан Радван Али владеет недвижимостью, сдает помещения в аренду. Но управляющий говорит, что других серьезных проектов у них нет.

— Это один из крупных объектов компании. Есть и другая недвижимость, но она незначительная. Основной объект, в который мы решили инвестировать и с чего начали, — кинотеатр «Дружба».