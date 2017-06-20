ЛЕГЕНДА О «ШОФЕРСКОМ СПЕЦНАЗЕ»

Накануне 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны членам совета Брестской районной организации ветеранов представилась возможность посетить Тереспольское укрепление (Западный остров). Именно здесь первый фашистский солдат ступил на территорию Брестской крепости. Долгие годы этот участок был закрыт для свободного посещения. Туристический маршрут на Тереспольском укреплении разработан в 2013 году по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, побывавшего здесь ранее.

Сопровождали ветеранов директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от Брестской области Григорий Бысюк и помощник начальника погрангруппы имени Ф.Э. Дзержинского, депутат районного Совета депутатов по Теребуньскому избирательному округу подполковник Александр Савич. Экскурсию проводил сотрудник мемориала, который подробно изложил информацию о первых минутах фашистского нападения и действиях военнослужащих, героически защищавших священные рубежи своей Родины.

Тереспольское укрепление до сих пор хранит следы страшных и кровавых событий Великой Отечественной войны. О временах 76-летней давности напоминают уцелевшие здания казарм, учебных корпусов и полуразрушенные оборонительные сооружения. Особое внимание участников экскурсии привлек памятный знак, посвященный пограничникам транспортной роты 17-го Краснознаменного погранотряда и курсантам школы шоферов Белорусского пограничного округа. За мужество и отвагу, проявленные ими буквально в первые минуты войны, их прозвали в народе — «шоферской спецназ».

Так кто же они, эти герои? Нет, они не были бойцами какого-то специального подразделения. Это обычные парни – белорусы, россияне, украинцы. Большинство из них – пограничники первого года службы, «технари» по гражданской специальности – шоферы, трактористы, слесари. А фактически – новобранцы1920 — 1921 года рождения, только начинавшие познавать азы пограничной службы. Подвиг пограничников транспортной роты и шоферов-курсантов описал в своей книге «Граница 41» известный специалист в области истории пограничной службы Республики Беларусь Владимир Тылец.

«Крепче за баранку держись, шофер!»

Во второй половине 41-го года планировалось значительное обеспечение застав и подразделений погранвойск автомобильной техникой. Но сама по себе техника без опытного водительского состава ничего не значила, а потому было принято решение о массовой подготовке водителей. Так, в Бресте, на базе Окружной школы младшего начсостава погранвойск с марта 1941 года стали работать внештатные курсы шоферов Белорусского погранокруга. Размещались они в одном из зданий северо-западной части Тереспольского укрепления, возле главного вала. Руины его сохранились до сих пор.

Кроме школы шоферов, на Западном острове располагались подразделения 17-го Краснознаменного погранотряда: транспортная рота, саперный взвод, ветлазарет, сборы кавалеристов и спортсменов. Здесь же жили и семьи комначсостава.

К сожалению, по сей день неизвестна ни организационно-штатная структура курсов, ни их численный состав. По оценочным данным, здесь могло обучаться до 250 человек, а с учетом подразделений 17-го погранотряда на начало войны на острове находилось около 300 человек.

Вступили в первый рукопашный

… 22 июня 1941 года небо над Цитаделью словно раскололось. Снаряды и мины падали потоками. На земле там и тут сверкало пламя. Из бесчисленных клубов дыма и пыли, накрывающих крепость, с холодящим душу свистом вылетали осколки. Гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз.

По свидетельству немецких солдат, наблюдавших обстрел с другой стороны границы, за годы той войны канонады подобной силы им больше не доводилось видеть.

Артподготовка была тщательно спланирована. Под огнем одновременно оказались все четыре острова. На Тереспольском укреплении снаряды начали рваться сразу за обводным каналом, который соединялся с Западным Бугом и по которому проходил государственный рубеж в районе крепости. За секунды почти все деревянные постройки объяло пламя.

Когда возле Варшавского проезда упал снаряд гигантской мортиры «Карл», казалось, вздрогнул целиком весь остров. Это супероружие гитлеровцами было специально привлечено для штурма Брестской крепости. От детонации фугаса «Карла» вылетели окна и затрещали дверные коробки в школе шоферов. Некоторые курсанты оказались контуженными прямо в койках. Их товарищи, натягивая в суматохе брюки и гимнастерки, бросились к выходам. Казарма транспортной роты после первого снаряда избежала прямых артиллерийских и минометных попаданий, но находящийся здесь личный состав был ошеломлен смертью товарищей и близкими разрывами. Сразу за казармой находился дом комсостава, в котором с семьями проживали командир транспортной роты старший лейтенант Аким Черный и начальник курсов шоферов старший лейтенант Федор Мельников, который прямо на квартире был ранен осколками в бедро и плечо.

Мельников Фёдор Михайлович (1908-1941)

Внезапность нападения достигла цели, и под прикрытием артиллерийского огня на крепость ринулась 45-я пехотная дивизия вермахта.

Как ни невероятно это прозвучит, но первыми на территорию СССР в районе Бреста ворвались велосипедисты. В составе 135-го полка существовали две «быстрые» роты, оснащенные, помимо полагающегося оборудования и вооружения, бесшумным средством передвижения. Благодаря этому они смогли стремительным рывком преодолеть Западный остров и захватить часть зданий. Впрочем, именно здесь немцам дали отпор — их отбросили, правда, ненадолго, противостоять артиллерии было невозможно. Противник превосходил в личном составе, технической оснащенности и стрелковом оснащении, в то время как на вооружении пограничного гарнизона было только легкое оружие: винтовки, незначительная часть ручных пулеметов и противопехотных гранат.

Тем не менее, воины в зеленых фуражках с исключительным мужеством и стойкостью защищали первые метры советской земли, сдерживали противника и ослабляли его силы. Были сформированы три группы обороны.

В северо-западной части Пограничного острова, недалеко от здания курсов шоферов Белорусского погранокруга, оборонялась группа старшего лейтенанта Мельникова. Услышав его команду, выжившие после бомбежки курсанты в течение нескольких минут были организованы в группы. Контратака Мельникова стала одной из первых рукопашных схваток на брестской земле. На правом фланге, вдоль вала над обводным каналом, сражалась группа численностью до 80 человек под командованием лейтенанта Жданова. Старший лейтенант Черный и 30 пограничников транспортной роты 17-го погранотряда оборонялись в районе гаражей.

«Умрем, но из крепости не уйдем»

Уже в первый день войны на Западном острове пограничниками были окружены и разгромлены немецкие штабы 3-го батальона 135-го пехотного полка и 1-го дивизиона 99-го артиллерийского полка, убиты командиры этих частей. Под контролем немцев находилась только дорога, пересекающая остров. Впоследствии они несколько раз проводили зачистку острова, несмотря на которые активная оборона пограничников продолжалась в течение восьми суток с начала войны. Противник вынужден был ввести в бой резервы. Из-за недостатка боеприпасов вражеские атаки на отдельных участках пограничникам приходилось отражать штыковыми ударами.

24 июня объединились группы А.С. Черного и Ф.М. Мельникова. Было принято решение прорываться в Цитадель. Не сумев там закрепиться, они с боем стали продвигаться на Кобринское укрепление. Только 13 из 40 бойцов с большим трудом добрались до каземата в земляном валу между Северными и Восточными воротами.

Группа лейтенанта Жданова продолжала сражаться на Тереспольском укреплении. В ожесточенных боях погибло более половины бойцов. В ночь на 30 июня лейтенант приказал переправиться в Цитадель под прикрытием темноты. Обнаруженные гитлеровцами, под вражеским огнем лишь немногие из бойцов сумели достичь Центрального острова, где продолжали оборону совместно с военнослужащими других частей.

Чёрный Аким Степанович (1911-1985)

В фондах мемориального комплекса сохранилось письмо старшего лейтенанта Черного, где он живо передает события тех трагических часов. Все время он и его товарищи были твердо убеждены в том, что враг имеет временный успех и что вглубь страны ему не пройти. Из письма также узнаем, что в Брестской крепости погибли его жена, ждавшая ребенка, сестра, тяжелое нервное потрясение перенесла мать. Согласно немецкой карте военнопленного, Аким Черный был пленен 24 июня 1941 года. Он прошел фашистские лагеря в Бяла Подляске, Хаммельбурге, Нюрнберге. Принимал участие в деятельности подпольного антифашистского комитета в лагере Нюрнберга. Освобожден из плена в апреле 1945 года. После войны жил в городе Сумы в Украинской ССР, где умер в 1985 году.

…Из нескольких сотен погибших в июне 1941 года при обороне Тереспольского укрепления на мемориальных плитах Брестской крепости увековечены имена всего 13 защитников. В их числе старший лейтенант Федор Мельников, погибший 28 июня.

В 1991 году на острове установлен памятник бойцам и командирам гарнизона Тереспольского укрепления, которые проявили невиданный героизм при защите Государственной границы СССР. Подготовила Алеся ПАШКЕВИЧпо материалам ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», книг «Граница 41. Белорусский пограничный округ. Малоизвестные страницы истории» В. Тыльца и «Брестская крепость. Война и мир» А. Суворова.