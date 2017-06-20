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В Молодечно на двухлетнего мальчика упал телевизор, ребенок в реанимации
21.06.2017 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Ребенок в тяжелом состоянии находится в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске. Инцидент произошел в Молодечно 17 июня в 10.00.
— Мальчик, которому только-только исполнилось 2 года, приехал погостить к бабушке и дедушке, — рассказал Край. бай старший следователь Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрий Богушевич. — Малыш таскал по дому самокат, в какой-то момент взрослые услышали грохот. Когда они прибежали в комнату, то увидели, что на мальчика с тумбы упал телевизор «кубик».
У ребенка из носа пошла кровь, родные вызвали скорую помощь. По информации старшего следователя, мальчик получил тяжкие телесные повреждения и находится в тяжелом состоянии.
Напомним, это третий за июнь несчастный случай с несовершеннолетним ребенком в Молодечненском районе. Так, 18 июня в Радошковичском сельсовете от удара крышки сундука
— В связи со случившимися трагедиями хочется обратиться к взрослым: следите пристально за детьми дошкольного и младшего возраста. Не оставляйте их без присмотра взрослых, — подчеркнул Юрий Богушевич.
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Малыш таскал по дому самокат, в какой-то момент взрослые услышали грохот. Когда они прибежали в комнату, то увидели, что на мальчика с тумбы упал телевизор.
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