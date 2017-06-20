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Белоруска пыталась ввезти в Польшу более 40 украшений, относящихся к XV веку до нашей эры
21.06.2017 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Более 40 старинных украшений изъяли сотрудники польской таможни у 62-летней белоруски в пункте пропуска «Бобровники». Бижутерия датируется XV веком до нашей эры и относится к эпохе бронзы, железа и раннего Средневековья. Археологические артефакты были завернуты в пластиковые пакеты из-под молока и спрятаны в топливном баке,
По мнению экспертов из Института национального наследия в Варшаве и Музея Подляшья в Белостоке, обнаруженные сотрудниками польской таможни и налоговой службы украшения редко встречаются в Польше и имеют большую историческую ценность.
Женщина объяснила таможенникам, что археологические ценности она хотела продать в Варшаве. По данному факту проводится проверка, в рамках которой археологи тщательно изучат украшения и дадут им оценку. Женщине грозит штраф.
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Более 40 старинных украшений изъяли сотрудники польской таможни у 62-летней белоруски в пункте пропуска "Бобровники". Бижутерия датируется XV веком до нашей эры и...
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