Белоруска пыталась ввезти в Польшу более 40 украшений, относящихся к XV веку до нашей эры

Более 40 старинных украшений изъяли сотрудники польской таможни у 62-летней белоруски в пункте пропуска «Бобровники». Бижутерия датируется XV веком до нашей эры и относится к эпохе бронзы, железа и раннего Средневековья. Археологические артефакты были завернуты в пластиковые пакеты из-под молока и спрятаны в топливном баке, сообщается на официальном сайте налоговой службы Польши.





По мнению экспертов из Института национального наследия в Варшаве и Музея Подляшья в Белостоке, обнаруженные сотрудниками польской таможни и налоговой службы украшения редко встречаются в Польше и имеют большую историческую ценность.

Женщина объяснила таможенникам, что археологические ценности она хотела продать в Варшаве. По данному факту проводится проверка, в рамках которой археологи тщательно изучат украшения и дадут им оценку. Женщине грозит штраф.