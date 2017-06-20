ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска пыталась ввезти в Польшу более 40 украшений, относящихся к XV веку до нашей эры

21.06.2017 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 40 старинных украшений изъяли сотрудники польской таможни у 62-летней белоруски в пункте пропуска «Бобровники». Бижутерия датируется XV веком до нашей эры и относится к эпохе бронзы, железа и раннего Средневековья. Археологические артефакты были завернуты в пластиковые пакеты из-под молока и спрятаны в топливном баке, сообщается на официальном сайте налоговой службы Польши.


По мнению экспертов из Института национального наследия в Варшаве и Музея Подляшья в Белостоке, обнаруженные сотрудниками польской таможни и налоговой службы украшения редко встречаются в Польше и имеют большую историческую ценность.

Женщина объяснила таможенникам, что археологические ценности она хотела продать в Варшаве. По данному факту проводится проверка, в рамках которой археологи тщательно изучат украшения и дадут им оценку. Женщине грозит штраф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 40 старинных украшений изъяли сотрудники польской таможни у 62-летней белоруски в пункте пропуска "Бобровники". Бижутерия датируется XV веком до нашей эры и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Фитнес, бильярд и паркинг. Заброшенный кинотеатр "Дружба" реконструируют за 5 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика