Серж Антоненко — балетмейстер. Учился в Московской академии хореографии, танцевал в шоу-балете «Тодес», клубах Одессы и Минска. Летом 2014 года переехал в городской поселок Россь Волковысского района и устроился в местный Дом культуры. С детьми и взрослыми организовал арт-балет «Империя». За два года коллектив стал победителем и призером многих конкурсов и фестивалей. В марте 2017-го хореографа уволили: был нетрезвым на рабочем месте. Но дети и родители не хотят расставаться с преподавателем и просят райисполком дать наставнику второй шанс. Ответ чиновников такой: «Антоненко уволили строго по закону».



Маленькая часть из коллекции наград, которую «Империя» собрала за 2,5 года.

Трижды в неделю в разное время примерно 50 ребят торопятся к Сержу Викторовичу на занятия. Занимаются у него дома, в парке, иногда в подвале. Никто не хочет оставлять танцы и преподавателя. Сегодня поддержать его на встрече с журналистами пришло восемь мам и десять детей. Говорят, было бы и больше, просто на часах четыре дня — многие взрослые на работе. На столе у балетмейстера кубки и дипломы, в руках папка с грамотами.

— Я устал от больших городов, искал что-то другое. А у меня в Волковысском ДК родственник работает, он и рассказал, что в Росси ищут хореографа, — начинает свою историю Серж. — Тут ведь до меня никаких танцевальных коллективов не было. В сентябре я дал объявление: набираем детей, и уже к концу месяца у нас было около 70 ребят. А к январю — сто. Конечно, одни уходили, новички приходили, но ведь такое во всех кружках.

Занимались в трех группах. Первая — «Бусинки», для деток от трех лет; вторая — «Империя Плюс», для ребят с 6 до 12 лет. И главный состав — арт-балет «Империя». Здесь были и взрослые, и дети — все самые сильные участники коллектива. Кроме того, по просьбам мам и бабушек в ДК Серж стал вести фитнес. По словам преподавателя, на тренировки собиралось по 30 человек.

— Я предлагаю современную хореографию — фолк-шоу, данс-шоу, стрит-шоу, элементы хип-хопа, — перечисляет собеседник. — Мы выступаем, и от нас все в шоке. В хорошем смысле. Нас часто приглашали в Волковыск. А многие местные жители, я про Россь, даже специально приходили в ДК на концерты, только чтобы на «Империю» посмотреть. От всего этого дети были в восторге.





Дальше — конкурсы. Первый в Лиде — «Хрустальный башмачок». И сразу третье место. Потом пошли выступления в Гродно, Кореличах, и наконец Минск — фестиваль «Мегаданс» в "Чижовка-Арене".

— И там мы заняли первое место. В нашей номинации было 93 коллектива, это две тысячи участников, — рассказывает хореограф. — В 2016-м поехали в КЗ «Минск» на фестиваль «Мир сделается добрее». И оттуда привезли уже два первых места. Вот только чем больше мы выступали, тем меньше это нравилось моей начальнице — Ирине Семеняко, заведующей ДК. Даже когда нас приглашали в Волковыск, она говорила: «Ты должен сидеть на месте. Я буду решать, куда тебе ездить, а куда нет». В общем, мы стали немного конфликтовать.

«Один из участников отказался, и заведующая попросила его заменить»



В 2015 году начальник отдела культуры Волковысского райисполкома лично наградил Сержа Антоненко почетной грамотой. Позже как «Лучший хореографический коллектив эстрадного танца» «Империя» получила награду из рук председателя райисполкома.

А у Сержа появлялись все новые и новые идеи. И главная из них — фестиваль «Viva-Россь-Dance». Захотел — исполнил. И 14 мая 2016 года в городской поселок съехались 26 коллективов и 18 солистов из Минска, Гродно, Березы, Слонима. Второй «Viva-Россь-Dance» прошел 18 февраля 2017-го. В нем участвовало уже 53 коллектива плюс солисты.

— А дальше начались проблемы, — вспоминает собеседник. — Обычно в субботу у меня свободный день, а в воскресенье — рабочий. Однако 25 февраля в свой выходной я с родителями повез детей в Минск во Дворец республики на конкурс Dance Academy. Начальство разрешило перенос (официального подтверждения переноса нет. — Прим. TUT.BY). А на завтра в Росси праздновали Масленицу. Один из участников отказался, и заведующая позвонила, попросила его заменить. Я сразу предупредил, что не актер, но помочь согласился.





Дети же в Минске в тот день победили. Артисты вернулись поздно. Взрослые развезли ребят по домам, а потом собрались у Сержа.

— Выпили немного шампанского, — не скрывает хореограф. — А утром я вышел на работу. Представление закончилось, и вдруг ко мне с претензиями подходит одна из актрис и с размаху мне по лицу, ты, мол, все неправильно сделал. «Но я же предупреждал, что я не актер», — возмутился. Мы разошлись, а потом работники ДК расстелили «поляну», собирались отмечать Масленицу, и снова эта актриса стала меня задевать. В общем, я не сдержался и вызвал милицию. В итоге нас всех повязали. Не знаю, дышали они в трубочку или нет, но я отказался. Понимал же, может быть остаточное после вчерашнего.

Страсти улеглись, и всех отпустили.

«У меня дочка ревела, когда узнала, что кружка больше не будет»





На завтра в ДК Сержу сообщили, что его увольняют. Почему, по его словам, толком не объяснили. Однако официально контракт с хореографом расторгли только 16 марта. Причина — был пьяный на рабочем месте.

— До увольнения мы написали коллективное письмо от родителей и жителей поселка в райисполком. Просили оставить Сержа Викторовича, — описывает ситуацию одна из мам. — Под документом подписалось около 160 человек. На встречу с нами в ДК приехало руководство райисполкома, собрались сотрудники Дома культуры, стали обсуждать ситуацию. Мы очень просили заменить увольнение денежным взысканием, но они на это не согласились.

Позже пять мам еще раз поехали на прием к председателю Волковысского райисполкома. Ничего конкретного, говорят женщины, им тогда не ответили, только сказали «танцы не те да костюмы не такие».

Женщины просят не называть их имена. Они не хотят скандала и ссор. Все, что им нужно, вернуть детям преподавателя, которого малыши и подростки полюбили.



Станица из трудовой Сержа Антоненко.

— У меня дочка ревела, когда узнала, что кружка больше не будет. В других семьях ситуация аналогичная, — вспоминает одна из родительниц. — Они ведь из-за него даже в учебе подтянулись.

— Как?

— Он правило придумал: если оценки плохие, пропускаешь репетицию. Дневники у них проверял, — отвечает собеседница. — Да они с ним хоть Беларусь увидели, увереннее стали.

— Моему сыну 14 лет, и сегодня он не пришел, только потому что в больнице после операции, — говорит вторая мама. — Он два года ходит на эти танцы. И очень переживал, когда все закончилось. Прошлым летом он, как и другие дети, все каникулы бегал к Сержу Викторовичу на кружок. А сейчас что? Будет в компьютере сидеть, а вечером по поселку бродить. Нам предлагают: запишитесь в Дом ремесел. Ну неинтересно ему там, не хочет подросток с глиной возиться.

— Но у вас ведь и в музыкальной школе есть кружок хореографии.

— Там больше народный уклон, а тут подход, как в «Тодесе». Ребята разных возрастов в восторге.

«Родители уже и платить за кружок готовы, но помещения для нас не находится»





Дети не хотят расставаться с преподавателем и попросили у него продолжать заниматься.

— Я решил открыть ИП, родители уже даже платить за кружок готовы, но помещения для нас не находится, — рассказывает Серж. — Я обращался в ЖКХ, спрашивал, можно ли снять пустующую школу или второй этаж магазина, что рядом с моим домом, ответ один — нет. Но почему нет? Потому что. Но оно ведь все равно пустует! Как альтернативу мне предложили обратиться к частнику. Но так в разы дороже. В итоге все это ляжет на плечи родителей, а откуда у жителей поселка лишние деньги? Тем более что из некоторых семей ко мне и по двое ребят ходит.

Тогда появилась еще одна идея: раз не выходит отстоять себя словом, доказать делом. И показать: они с ребятами многое могут. Просто им очень нужен еще один шанс.



Благодарность за участие в «Кубке Европы», где «Империя» заняла 6-е место.

— Мы стали активно готовиться на «Кубок Европы», который проводит Белорусская лига танца, и заняли там 6-е место, — говорит Серж. — Привезли в Россь благодарность, подписанную министром образования, но и это не сработало. Более того, на днях наш номер исключили из праздничной программы к Дню медика.

— Что дальше?

— Бороться, мы ведь хотим немного — просто заниматься, — отвечает хореограф. — Знаете, где мы к «Кубку Европы» готовились? В моей «двушке», даже соседи снизу были не против. А еще нам разрешили репетировать в ДК, но Кубок прошел, и нас попросили в клуб больше не приходить. Вот так… Конечно, можно все бросить и уехать, но я не хочу. Не хочу оставлять детей и «Империю». Когда-то ребята поверили в меня, а я в них, и у нас все получилось. И теперь я не имею права предавать их мечты, и пока есть силы, буду бороться.

«Мы в коллективе даже собрали деньги и его в церкви покрестили»



Ирина Семеняко.

У заведующей Росским Домом культуры свой взгляд на проблему. По ее словам, проблема во многом возникла из-за того, что Серж Антоненко не умеет работать в коллективе.

— Мы же собирались после конфликта — и родители, и сотрудники, и представители райисполкома, — говорит заведующая Ирина Семеняко. — И никто из работников не встал на его защиту. Из десяти специалистов ни один человек не сказал: «Может, мы возьмем его на поруки». Конечно, родители за него заступаются, но они же не понимают, каково это с ним работать. Пускай открывает ИП и работает сам на себя, раз с другими не умеет.



Росский Дом культуры.

— Из-за чего именно возникали с ним конфликты?

— Да он мне и многим другим сотрудницам в сыновья годится и при этом позволяет себе на нас кричать, заявлять: «Вы тут работать не будете!». Я 34 года в этом ДК, и никогда ко мне никаких вопросов не было, — продолжает собеседница. — Мы в коллективе даже собрали деньги и его в церкви покрестили, но это не помогло. И если он здесь останется, остальные напишут заявления об уходе. А он только этого и хочет. Хочет быть главным.

— Но он завоевал для Дома культуры немало наград.

— Я не спорю, но он работает на фестивали. А у нас мероприятие за мероприятием. Только в этом месяце было 12, я одна шесть делаю. А он лишь одно в год. Он ведь балетмейстер! Это я зайчиком буду прыгать, а он не прыгает. Раз вот выступил (имеется в виду представление на Масленицу. — Прим. TUT.BY), и вот что получилось.

По словам Сержа, он никогда не возражал, чтобы «Империя» участвовала в каких-либо мероприятиях Дома культуры.



В пятницу в Доме культуры все еще висело объявление для участников арт-балета «Империя».

— Серж говорит: чем больше они привозил наград, тем больше у вас к ним было претензий.

— Неправда, чем больше они выигрывали, тем больше он звездился.

— Но ведь дети его так любят.

— Да он выгонял детей. Сашка ушла, Ванька ушел. Многие ребята от него уходили и уже забыли эти репетиции как страшный сон. Он поступал непедагогично.

«Мы, как вариант, предложили ему открыть ИП и заниматься с этими же детьми»



Зал в ДК, где занималась «Империя»

В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Волковысского райисполкома пояснили: Антоненко уволен строго по закону.

— Он пришел нетрезвым на работу и устроил дебош, — комментирует ситуацию начальник отдела Игорь Соловей. — Кто даст гарантии, что ситуация не повторится? Я спросил у родителей: "А если он в пьяном виде сделает что-то с вашим ребенком?" Те опустили головы и замолчали. Есть другие руководители и кружки. Хореографией, например, можно заниматься в детской школе искусств, есть в Росси и Дом ремесел. Сегодня возможностей найти в поселке увлечение по интересам полно.

— А что тогда будет с Антоненко?

— После увольнения он ко мне не обращался, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Вопрос о том, чтобы его снова принять на работу, никто не рассматривал. На встрече, которая прошла на базе Росского ДК, мы, как вариант, предложили ему открыть ИП и заниматься с этими же детьми. Сегодня помещений для этого достаточно.

— Но он говорит, что ничего не может снять.

— Если он придет в Дом культуры и попросит арендовать зал для занятий с детьми, его обращение мы рассмотрим. Остальные пустующие помещения в поселке — это не мой вопрос. Кроме того, мы попросили у него документ об окончании Московской академии хореографии, о которой он так много рассказывал, но он ничего не предоставил.



Одно из пустующих зданий в г. п. Россь.

— А для чего документ?

— А на основании чего я предоставлю ему помещение в аренду? Не может же просто человек прийти и сказать "я хочу тут заниматься". Насколько мне известно, представители Центра культуры и народного творчества отправили запрос в эту академию, но результатов пока нет. Может, он вообще нас обманывал и не имеет специальности.



Документ редакции TUT.BY предоставил Серж Антоненко. По словам хореографа, остальные документы об образовании находятся у него на родине — в Мозыре.

— А как же его взяли на работу без «корочки»?

— Я работаю начальником отдела только с марта 2017-го, поэтому не могу прокомментировать этот вопрос.

— Антоненко и родители говорят, что в прошлый четверг их номер сняли с концерта, посвященного Дню медика.

— Я не готов это прокомментировать, меня не было две недели. Насколько я знаю, вопрос в детях никогда не стоял. Они могут выступать и с кем-то другим, например, с заведующей Росским ДК. Но вот вам другой живой случай. Недавно на юбилее детского танцевального ансамбля «Непоседы», который проходил в Волковысском ДК, эти ребята выступали. Так что не все так однозначно. А он вообще куда-то сообщал, что их номер сняли? К нам он по этому поводу не обращался.

— Вы не думали, как в этой ситуации найти компромисс? Ведь заложниками ситуации оказались дети.

— Скоро к нам придут молодые и профессиональные специалисты. С детьми есть кому заниматься и сегодня, и завтра. Они занимались в Доме культуры и будут заниматься.





P.S. TUT.BY пообщался и с ребятами, которые пришли поддержать Сержа Викторовича. На некоторые вопросы они отвечали хором.

— Нравится вам заниматься с Сержем Викторовичем?

— Да!

— Скучаете по кружку?

— Очень…

TUT.BY продолжит следить за ситуацией.