БРЕСТ, 21 июн — Sputnik. Участники пробега прибыли в Брест в среду в 4 часа утра и остановились в Брестской крепости.

15 единиц боевой техники стартовали 17 июня из Москвы. В Беларуси "Дорога мужества" проходила через Оршу, Минск, Борисов, Барановичи, Кобрин. В четверг участники пробега присоединятся к памятным мероприятиям в Брестской крепости.



© Sputnik/ Валентин Филимонов, Сергей Пушкин Бронепробег "Дорога мужества" дошел до Минска

В полдень на стоянке, где разместилась бронетехника, тихо. Большинство броневых машин укрыто чехлами, их владельцы спят после тяжелой ночи в дороге. На площадке можно встретить только "группу поддержки" — владельцев трех грузовиков с кунгами.

"Без нас БТРы не смотрятся", — с улыбкой говорит хозяин ЗИЛ-157 1962 года выпуска Владимир Шиков.

Он и два его товарища — Виктор на ГАЗ-63 1964 года и Вячеслав на ЗИС-151 1946 года, обедают прямо у своих "домов на колесах". На протяжении всего пробега они живут в автомобилях, в то время как экипажи броневиков размещаются в гостиницах.

Машинам по 70 лет

"Нашим машинам почти семьдесят лет. Подходят, спрашивают, кто вас привез — мы сами приехали. Не верят", — делится Вячеслав.

Группу сопровождают несколько эвакуаторов на случай серьезных поломок. Но обходится, к счастью, без них — автомобили пока справляются.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Владельцы бронеавтомобилей заботливо накрыли защитными чехлами свои "боевые" машины

"Есть такая фраза: бережное отношение к бережно сохраненному до нас", — отвечает Виктор на вопрос о том, как удалось сохранить грузовики в отличном состоянии и доехать на них до Бреста.

"Есть еще военные понятия: НЗ и ДХ. Неприкосновенный запас, который стоит в ангаре, за ним следят. И ДХ — длительное хранение. Так вот, эти автомобили стояли на длительном хранении", — добавил Вячеслав.

ГАЗ-63 Виктора использовался раньше в сельском хозяйстве. Бывший владелец заводил ее три-четыре раза в год, тем самым сохранил машину. История ЗИС-151 Вячеслава — с более глубокими корнями. Изначально на нем был установлен реактивный миномет "Катюша". Грузовик был в Берлине в западной группе войск, после вывезен на родину Жукова и поставлен на пьедестал.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Пулеметы на этих броневиках уже не смогут стрелять

По большей части в автомобилях все родное. Но некоторые детали водители на свое усмотрение меняют. Например, кресло, чтобы удобнее пересекать большие расстояния. В БТРах же "борются за каждый винтик", в них все оригинальное.

В жару — без кондиционеров

Водителям, как и их автомобилям, тоже приходится нелегко в жару. Тем более, что в технике отсутствует гидравлика и кондиционеры.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Форма времен Великой Отечественной в кунге грузовика

"Нам по седьмому десятку уже, поэтому погода не ощущается. Мы тем более закаленные жизнью, старой гвардии. Бронетехника тоже не мед", — признаются хозяева грузовиков.

Гражданский УАЗ в колоне броневиков

На границе колонну из России встретил УАЗ-69 из Волковыска и присоединился к пробегу.

"Можно, конечно, в Брест было приехать из Волковыска, было бы ближе. Но потом можно будет сказать, что я только видел пробег, а не участвовал в нем", — рассказал водитель гражданского автомобиля военного назначения Игорь.

Акция привлекла его внимание, так как он служил на БТР.



© Sputnik / Дмитрий Босак. УАЗ-69 присоединился к пробегу уже в Беларуси

"Подумал, приеду к ребятам, может там будет такой же БТР, вспомню молодость", — поделился хозяин авто.

На своем УАЗ он каждый день ездит на работу и с работы.

"На праздники машина обвешивается дополнительно лопатой, канистрой, где-то маскировка вешается. С 52-го года как начали ее выпускать, так все запчасти до сих пор можно найти. Машина такая, что делается без сервиса: хоть в гараже, хоть в чистом поле", — рассказал Игорь.

После обеда 22 июня бронепробег отправится обратно в Москву.