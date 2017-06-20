Памятный знак штрафным ротам откроют в Чаусском районе

МИНСК, 21 июн — Sputnik. В Чаусском районе 23 июня будет торжественно открыт памятный знак бойцам штрафных рот Красной армии, сообщил Sputnik руководитель Могилевского историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

По его словам, место для памятного знака выбрано неслучайно. Чаусский район был эпицентром ожесточенных девятимесячных боев на протяжении 1943-1944 годов.

Как отметил Борисенко, с инициативой о создании памятного знака поисковый клуб обращался еще десять лет назад, но тогда районные власти отказали. Раньше тема штрафных батальонов была под идеологическим запретом. Сейчас идет объективное осмысление информации, нет жесткого идеологического пресса, и власти пошли на встречу.

Руководитель поискового клуба отметил, что памятный знак будет стоять на возвышенности у дороги именно в том месте, где располагались позиции советских войск. Это первый памятный знак бойцам штрафных батальонов установленный в Беларуси.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чаусского района Татьяна Радивилина сообщила Sputnik, что памятный знак будет открыт в деревне Дрануха 23 июня в торжественной обстановке.

"На церемонии будет присутствовать руководство района, общественные организации и объединения, а также представители Могилевского историко-патриотического поискового клуба "Виккру", — рассказала Радивилина.

По ее словам, инициатором установки памятного знака "Бойцам и командирам штрафных рот, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Чаусского района" выступил руководитель клуба "Виккру".

Главный идеолог Чаусского района рассказала, что памятный знак уже установлен на возвышенности, куда ведут ступеньки, а сама площадка выложена камнем. В качестве памятного знака использован огромный валун, в который вмонтирована мраморная табличка. В мемориальной подписи перечислены все штрафные роты освобождавшие район.

Радивилина также подчеркнула, что открытие памятного знака приурочено к годовщине освобождения района.