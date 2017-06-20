Столичные правоохранители задержали бывших должностных лиц БНТУ, которые нанимали в университет «мертвых душ» и таким образом присвоили себе 94 миллиона неденоминированных рублей. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что что на протяжении многих лет должностные лица Белорусского национального технического университета фиктивно нанимали на работу людей, которым нужен был трудовой стаж. Их устраивали на должности технического персонала, однако фактически они не работали, а были «мертвыми душами».

Задержанные должностные лица вносили в табели учета рабочего времени недостоверные сведения о якобы отработанном рабочем времени. Далее табели передавались в бухгалтерию для начисления зарплаты и перечисления денег на карточки. Деньгами должностные лица распоряжались по своему усмотрению, потому что карточки находились у них. Сумма похищенного составила более 94 млн неденоминированных рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РБ (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.