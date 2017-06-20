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В Бресте прошла реконструкция последнего мирного дня 1941 года

21.06.2017 19:18 — Новости Общества | Tut.by  
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21 июня прошла реконструкция последнего мирного дня в Бресте. Мероприятие началось с марша реконструкторов, которые прошли в сопровождении оркестра, конницы и раритетной мотоколяски по маршруту: улица Зубачова — Гоголя — Советская. На пешеходной улице к ним присоединились девушки в платьях из 30−40х годов. Музеи города представили жителям и гостям Бреста выставки предметов довоенной эпохи и фотодокументальные экспозиции. Музыкальную программу обеспечил городской духовой оркестр.


Памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны продолжатся в ночь с 21 на 22-е июня в Брестской крепости. В 3.30 на площади Церемониалов пройдет митинг-реквием, а в 5.00 на территории Кобринского укрепления пройдет военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость».










 
Теги: Брест
 
 
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Начались мероприятия с марша реконструкторов, которые прошли маршем по центру Бреста.

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