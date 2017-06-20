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ГУВД рассказало подробности дела о "мертвых душах" в БНТУ
21.06.2017 19:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. За хищение путем злоупотребления служебными полномочия УБЭП задержало сотрудников Белорусского национального технического университета, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
Следствие установило, что данные лица на протяжении многих лет похищали университетские деньги. В частности, они трудоустраивали "мертвых душ", которым был необходим трудовой стаж без нахождения на работе, и получали их зарплату.
"Деньгами должностные лица распоряжались по своему усмотрению, т.к. банковские пластиковые карты находились у них", — рассказали в ГУВД.
Всего, по данным правоохранителей, было похищено около 94 миллионов неденоминированных рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предполагает наказания в виде от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией и лишением права заниматься определенной деятельностью.
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Фигуранты дела получали деньги оформленных на работу в университет, однако никогда не приходивших на нее людей.
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