Фотофакт: репетиция парада ко Дню Независимости в Уручье

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Продолжается подготовка к параду войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости Республики Беларусь, передает корреспондент Sputnik.

Тренировки проходят четыре раза в неделю по три-четыре часа независимо от погоды. Цель занятий — добиться абсолютно синхронного и слаженного действия военнослужащих. Пешие колонны тренируются на плацу военной комендатуры в военном городке Уручье.

Первая тренировка в городе пройдет 24 июня совместно с механизированной колонной. Всего в параде примут участие около четырех тысяч человек личного состава, 220 единиц боевой техники.

Главный государственный праздник Беларуси — День Независимости — вот уже 20 лет отмечают 3 июля: соответствующее решение о переносе госпраздника было принято после референдума 1996 года. С тех пор для большинства белорусов 3 июля — не только выходной день, но и большой праздник, в который во всех городах проходят концерты и массовые гуляния.

Полная программа Дня Независимости в Минске еще не утверждена, однако известно, что главные гуляния пройдут с 12:00 и до позднего вечера — в парках Победы и Горького, а также у Дворца спорта и музея ВОВ. Завершатся гуляния большим салютом — как в Минске, так и в других городах Беларуси. Помимо праздничных концертных программ, обещают организовывать ярмарки и фестивали уличной еды — чтобы никто из гостей Дня Независимости не остался голодным.