Шесть из десяти эпизодов. Экс-глава Бобруйского горисполкома признал свою вину частично

В суде Бобруйского района и города Бобруйска продолжается слушание дела бывшего городского главы Андрея Коваленко, которому предъявлено обвинение по двум статьям — получение взятки и покушение на преступление. Всего в деле фигурирует 10 эпизодов, однако 21 июня в ходе очередного судебного заседания, когда начался допрос бывшего мэра, он не подтвердил фактов получения вознаграждений в 4 случаях.



Андрей Коваленко. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Так, Андрей Коваленко опроверг слова своего подельника Эльшада Ахундова, который выступал посредником в вопросе передачи денег, заявив, что не брал ни копейки за оказание помощи руководству компании «Дедал строй». По его словам, с просьбой о содействии через Ахундова директор компании обращался к мэру дважды. В первом случае он просил содействия в расчете за уже оказанные услуги по ремонту фасадов — деньги компании в размере 188 млн неденоминированных рублей было должно БУКДПОЖФ Ленинского района. Во второй раз городской глава посодействовал, чтобы «Дедал строй» обеспечили подрядами. Вознаграждений за это Андрей Коваленко не брал, хотя Эльшад Ахундов утверждает обратное и озвучивает конкретные суммы — 600 и 500 долларов США в 2015 и 2016 годах соответственно.

Экс-мэр не признал факта получения денег за оказание помощи в трудоустройстве гражданина Лысаковского на должность директора отеля «Турист». Андрей Коваленко говорит, что с такой просьбой к нему в 2016 году действительно обращался Эльшад Ахундов, который попросил помочь лучшему другу своего сына Артура с работой.

— Я с ним действительно встречался, предложил варианты трудоустройства, — заявил Андрей Коваленко на суде, — Однако он выбрал именно отель «Турист», где к тому времени освобождалось место директора. Я предупреждал, что это проблемное предприятие, а через три месяца он мне сказал, что не справляется, и попросил освободить его от занимаемой должности.

В ходе судебного заседания выяснилось, что отель является акционерным обществом, основная доля уставного капитала которого принадлежит государству. Решение о назначении нового руководителя «Туриста» принималось наблюдательным советом, поэтому предложение кандидатуры на эту должность со стороны Андрея Коваленко могло носить лишь рекомендательный характер. Денег за содействие в трудоустройстве, по словам экс-мэра, он не получал. Хотя Ахундов-старший утверждает обратное и заявляет, что лично вручил городскому главе 4 тысячи долларов США.

На вопрос судьи о том, зачем посреднику врать, Андрей Коваленко ответил вопросом:

— А мне зачем? Одним эпизодом больше, одним меньше — это роли не играет.

По последнему эпизоду экс-мэр в этот день не успел дать показания, однако заявил, что 6 тысяч долларов США, на попытке получения которых также настаивает Ахундов, "и в глаза не видел". Речь идет о благодарности за благоприятное разрешение вопроса, связанного с переводом жилого помещения в нежилой фонд.

По остальным шести эпизодам Андрей Коваленко подтвердил факты получения денег. Однако в некоторых случаях суммы, указанные Эльшадом Ахундовым, не соответствовали действительности. Бывший городской глава предположил, что часть денег присваивали себе отец и сын Ахундовы. Суммы совпали лишь по нескольким эпизодам, среди которых — 100 долларов США в конверте от руководителя одного из коммунальных предприятий города за продление срока действия контракта на 5 лет, а также 1000 долларов США за содействие в трудоустройстве Денисевича на должность начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Впрочем, руководитель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедков, выступавший на суде в качестве свидетеля, объяснил, что Андрей Коваленко не мог повлиять на решение о назначении Денисевича, которое принималось на уровне министерства. Городской глава совместно с руководителем Бобруйского райисполкома лишь рекомендовали эту кандидатуру на вакантную должность.

Во всех случаях, которые касались просьб Эльшада Ахундова, Андрей Коваленко, по его словам, действовал в рамках закона. Что касается полученных вознаграждений, то на них он не рассчитывал и суммы не озвучивал — люди сами передавали деньги через посредника в знак благодарности. Хотя, как утверждает бывший мэр, возникшие вопросы можно было решить и без его содействия, руководствуясь исключительно буквой закона. Андрей Коваленко затруднился ответить на вопрос судьи, за что именно его благодарили знакомые семьи Ахундовых. Но признался, что от денег не отказывался, так как испытывал в них нужду. Полученные средства экс-мэр потратил на ремонт машины, лечение матери и оплату обучения старшей дочери. В общей сложности по всем эпизодам, со слов Коваленко, ему было передано 15 тысяч 100 долларов США. На вопрос судьи о том, как бывший председатель горисполкома оценивает то, что произошло, последний ответил:

— К своим действиям отношусь негативно.

Следующее судебное заседание по дело Андрея Коваленко состоится в Бобруйске 26 июня.