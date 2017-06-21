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Завтра была война…

21.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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В Бресте на центральной пешеходной улице города – Советской – 21 июня состоялась очередная реконструкция последнего мирного дня 1941-го

 

 

 

 

 

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте на центральной пешеходной улице города – Советской – 21 июня состоялась очередная реконструкция последнего мирного дня 1941-го           [See image gallery at...

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