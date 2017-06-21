|
Завтра была война…
21.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
В Бресте на центральной пешеходной улице города – Советской – 21 июня состоялась очередная реконструкция последнего мирного дня 1941-го
[Показать слайдшоу]
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте на центральной пешеходной улице города – Советской – 21 июня состоялась очередная реконструкция последнего мирного дня 1941-го [See image gallery at...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии