Завтра была война: Брест накануне страшной войны

Последний мирный день перед Великой Отечественной войной. В Бресте реконструировали 21 июня 1941 года. Теплый солнечный день полный самых радужных надежд, особенно для школьников: у них прошел выпускной. Как жил город накануне страшной войны, увидел корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Сегодня в Бресте особенная атмосфера: звучит музыка военных лет, по городу гуляют солдаты в форме 40-х годов, а по улицам ездят ретроавтомобили. В Брест прибыли и участники белорусско-российского мотопробега «Дороги мужества». Из Москвы они проехали больше двух тысяч километров практически без поломок, но с небольшими остановками.

В Брестской крепости - реконструкция последнего мирного дня. Участники говорят, непросто восстанавливать историю. В сюжете - костюмы того времени и предметы быта. Все пытались сохранить с фотографической точностью.

«Суть постановки – из Москвы приезжает проверяющий, который инспектирует все службы города перед войной. Все приходят к нему с докладом», - рассказала координатор проекта Ирина Хмель.

У цитадели - митинг-реквием. Памятное возложение венков и стук метронома. Утром в крепости снова начнется война, но уже ненастоящая: около 500 реконструкторов восстановят первые часы легендарного боя.