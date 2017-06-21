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Завтра была война: Брест накануне страшной войны

21.06.2017 23:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Последний мирный день перед Великой Отечественной войной. В Бресте реконструировали 21 июня 1941 года. Теплый солнечный день полный самых радужных надежд, особенно для школьников: у них прошел выпускной. Как жил город накануне страшной войны, увидел корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Сегодня в Бресте особенная атмосфера: звучит музыка военных лет, по городу гуляют солдаты в форме 40-х годов, а по улицам ездят ретроавтомобили. В Брест прибыли и участники белорусско-российского мотопробега «Дороги мужества». Из Москвы они проехали больше двух тысяч километров практически без поломок, но с небольшими остановками.

В Брестской крепости - реконструкция последнего мирного дня. Участники говорят, непросто восстанавливать историю. В сюжете - костюмы того времени и предметы быта. Все пытались сохранить с фотографической точностью.

«Суть постановки – из Москвы приезжает проверяющий, который инспектирует все службы города перед войной. Все приходят к нему с докладом», - рассказала координатор проекта Ирина Хмель.

У цитадели - митинг-реквием. Памятное возложение венков и стук метронома. Утром в крепости снова начнется война, но уже ненастоящая: около 500 реконструкторов восстановят первые часы легендарного боя.

«У нас много энтузиастов, которые пытаются максимально воспроизвести то, что происходило в 1941 году, чтобы посетители смогли прочувствовать всю горечь и ужас тех дней», - отметил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.

Начало войны
 
Теги: Брест
 
 
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В белорусском городе реконструировали 21 июня 1941 года - теплый солнечный день полный самых радужных надежд.

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