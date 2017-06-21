Мингорисполком сохранит торговые палатки в столице

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Вопрос о торговых палатках на улицах Минска обсуждался в среду на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

В ходе совещания было принято решение сохранить торговые палатки на улицах столицы, передает телеканал.

Зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий отметил, что жители столицы негативно восприняли информацию о запрете на такие палатки. Он добавил, что мэрия при вынесении решения прислушалась к словам горожан.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют постепенно убрать торговые палатки с минских улиц. Между тем, продавцы фруктов из самих палаток в интервью Sputnik отмечали, что у них закупаются даже известные телеведущие.

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