Быт, техника и песни: в Бресте воссоздали последний мирный день 1941-го

БРЕСТ, 21 июн — Sputnik. На улице Советской в Бресте организаторы воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года.

Участники парада военно-исторических объединений прошли почти два километра по центру города. Колонну реконструкторов, переодетых в форму солдат Брестского гарнизона 41-го года, сопровождали оркестр, военный мотоцикл с коляской, конница и девушки в платьях довоенного времени.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Реконструкторы были одеты в форму солдат Брестского гарнизона образца 1941 года, среди них – стрелки, связисты, артиллеристы и другие военнослужащие

На международный фестиваль военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость" съехались более 500 реконструкторов из 13 стран, рассказал первый секретарь областного комитета ОО "БРСМ", член совета военно-исторического клуба "Гарнизон" Виктор Иванов.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Участники парада в форме конных войск НКВД

"Седьмой год уже организуем это мероприятие. Всегда повышенный интерес людей, приезжает много делегаций. Мы всегда очень рады гостям нашего города. Приятно, что наше мероприятие является одним из самых массовых и самых интересных в Республике Беларусь. В прошлом году наша реконструкция стала лучшим мероприятием в странах СНГ", — сообщил Иванов.

Последний вечер

На улице Советской был воссоздан обычный субботний вечер. Офицеры гуляли по городу с членами своих семей, проходили творческие встречи. Для многих этот вечер стал последним.

"Сцены, которые сегодня брестчане и гости города увидели на Советской и завтра увидят на реконструкции, вызовут определенный интерес, чтобы продолжить знакомиться с нашей историей, вспоминать те события, изучать историю своей семьи. Это такая форма воздействия на людей", — добавил собеседник агентства.

Пешеходная улица была разделена на зоны. В одной части выставлялась техника Великой Отечественной войны — мотоцикл с коляской и внедорожник. Была также зона, в которой демонстрировалась комната с предметами того времени.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Военный мотоцикл с коляской сопровождал колонну реконструкторов

Мелодии военных лет можно было услышать у музыкальной площадки, а также у стен городской телефонной сети, где играл духовой оркестр.

Предвоенный быт

В другой части Советской музей истории города организовал документальную выставку, в которой была показана мирная жизнь Бреста с фотографиями и афишами 1941 года. Областной краеведческий музей представил выставку с повседневными вещами брестчан, среди которых фотоаппарат, будильник, табак, зажигалка, зонтик, патефон и многое другое.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Курительная махорка и зажигалка – оригинальные предметы довоенного времени, представленные Брестским областным краеведческим музеем

"Все предметы оригинальные, предоставлены нашим музеем. Вы можете увидеть приспособления, с помощью которых точили бритву или завивали волосы. Женский воротничок, альбом с фотографиями. Все — довоенное. Что-то приносили люди, что-то музей собирал", — рассказал научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея Роман Сыч.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Студенты из Тайваня тоже участвуют в военно-исторической реконструкции в Бресте

Памятные мероприятия продолжатся в ночь с 21 на 22 июня. В пять часов утра на территории Кобринского укрепления Брестской крепости пройдет военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость".