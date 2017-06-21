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Наш "Каннский лев", новый вид военной службы и скандал в провинциальном ДК - все за вчера
22.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
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Г — гордость!
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Г - гордость! Беларусь получила одну из самых престижных наград в сфере рекламы - "Каннского льва". "Серебряного льва" в категории "Дизайн" были удостоены… лампочки. А...
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