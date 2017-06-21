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Наш "Каннский лев", новый вид военной службы и скандал в провинциальном ДК - все за вчера

22.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Г — гордость! Беларусь получила одну из самых престижных наград в сфере рекламы — «Каннского льва». «Серебряного льва» в категории «Дизайн» были удостоены… лампочки. А точнее, их упаковка — работа CS Light Bulbs Ангелины Писчиковой. Ну посмотрите же, какая прелесть, хотя бы с точки зрения обывателя-потребителя!


ВАЖНОЕ

Депутаты в первом чтении приняли изменения в законы по вопросам обороны. Итог таков: в Беларуси появится новый вид военной службы — служба по мобилизации. Что это и зачем она нам — рассказываем здесь.

Ходят слухи, что Беларусь купит 12 истребителей Су-30СМ за 600 млн долларов. Это самый крупный разовый контракт по закупке Беларусью российских вооружений. Министр обороны Андрей Равков на вопрос журналистов о сроках поставок истребителей ответил кратко: «С началом финансирования».

Близится к концу длительный резонансный процесс по делу могилевских «черных риелторов». Вчера обвиняемые выступили с последним словом, а прокурор запросил двоих из них высшую меру наказания — смертную казнь.

Хочется верить, что мы все неправильно поняли: белорусских евреев, переживших Холокост, просят уплатить налог с благотворительной помощи. Налоговая объясняет это требованиями законодательства.

Виктория Азаренко доиграла прерванный позавчера матч — и выиграла. Экс-первая ракетка мира обыграла японку Раси Одзаки в первом круге турнира на Мальорке. С возвращением, Вика!


ПОПУЛЯРНОЕ

Стало известно, что Heineken продал бизнес в Беларуси группе Oasis. Сумма сделки не разглашается.

Китай на безвозмездной основе поставил белорусским военным бронетранспортеры CS/VN3. Особенно хорошо броневик подходит для работы в сложных городских и горных условиях. Смотрите, что за техника.

Белорусы с 4 июля переходят на банковские счета IBAN. Вот это новость! Чтобы понимать, насколько вы ориентируетесь в грядущих изменениях, пройдите наш тест. Мы вот прошли и все равно ничего не поняли теперь знаем об этом IBAN все.

Рассказываем и показываем последствия недавней грозы: повалены деревья, в сотнях населенных пунктов не было электричества.


А в Британии сейчас тридцатиградусная жара, и парень по имени Джоуи отправился на работу в шортах по колено. Но начальство, сославшись на дресс-код, отправило его домой переодеваться, а он вернулся… в розовом платье, и победил!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Сегодня — 76 лет, как началась Великая Отечественная, и на войне люди нередко роднились не по крови, а по духу. Рассказываем, как белорусские староверы спасли в войну еврейского мальчика и стали с ним одной семьей.

В Росском Доме культуры разразился скандал: экс-танцор «Тодес», который занимался с ребятами, уволен с работы и не может договориться с властями. В чем суть конфликта- рассказываем здесь.

Посмотрите, какая… ээээ… необычная красота: пенсионеры из-под Воложина украшают дом крышками и хотят попасть в Книгу Гиннесса. Увлечение так захватило пенсионеров, что иногда, признаются они, забывают даже обедать и отказывают себе во сне.


Очень трогательная история о том, как в Гомеле мужчина собирает деньги чужому вроде бы малышу на лечение от рака. Денег нужно много, диагноз сложный, а времени в обрез. Может, кто-то из вас тоже захочет помочь?

Все новости среды, 21 июня

Кстати. Если вам в жизни не хватает мимимишности и оригинальности, купите в гродненском зоопарке маленького… енота-полоскуна. Трое малышей, которых сейчас там продают, родились в апреле этого года и уже подросли, самостоятельно едят и активно интересуются окружающим миром. Всех удивите своим домашним питомцем!

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Г - гордость! Беларусь получила одну из самых престижных наград в сфере рекламы - "Каннского льва". "Серебряного льва" в категории "Дизайн" были удостоены… лампочки. А...

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