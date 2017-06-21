Более 500 человек приняли участие в реконструкции обороны Брестской крепости

22 июня в Брестской крепости прошли мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.





Ночью на площади Церемониалов прошел митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Его участники поведали собравшимся трагическую историю обороны крепости, а затем присутствующие почтили память защитников минутой молчания и возложили цветы к вечному огню и плитам некрополя.





«Подвиг не забыт и будет жить в веках. Слова „Брест“ и „крепость“ навсегда останутся символом мощной приграды на пути врага, который так и не дошел до Москвы за шесть недель, как планировали фашистские стратеги. Не случайно на памятнике 1000-летия Бреста одной из фигур является образ солдата, олицетворяющий собой защитника Брестской крепости, воина-освободителя», — отметил в своей речи председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Затем собравшиеся переместились на территорию Кобринского укрепления, где прошла военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость». Участие в ней приняли свыше 500 реконструкторов из 11 стран, которые воссоздали эпизоды героической обороны крепости от врага.























































Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/krasivyj-i-uhozhennyj-brest-sluzhit-pamjatjju-o-podvige-zaschitnikov-kreposti-rogachuk-253850−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Сегодня на площади Церемониалов состоялся традиционный митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Драматическая театрализованная постановка напомнила собравшимся трагическую и героическую историю обороны Брестской крепости. В церемонии приняли участие тысячи жителей и гостей Бреста, руководство города и области, депутаты, ветераны, молодежь. Нынешнее поколение военнослужащих возложили венки к плитам некрополя, пограничники опустили цветы в воды Буга. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна