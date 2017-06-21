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ЦТ по иностранному языку сдадут сегодня 30 тысяч абитуриентов

22.06.2017 07:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по иностранным языкам пройдет в четверг по всей Беларуси, напомнили Sputnik в Минобразования.

ЦТ по иностранному языку сдадут сегодня 30 тысяч абитуриентов
© Pixabay
За смартфоны: с ЦТ по математике выгнали четырех абитуриентов

Централизованное тестирование — необходимый этап поступления в высшие учебные заведения для большинства белорусских абитуриентов, от ЦТ освобождены только победители республиканских олимпиад и некоторые другие категории граждан.

В четверг, 22 июня, порядка 30 тысяч абитуриентов будут сдавать централизованное тестирование по иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.

Подавляющее большинство абитуриентов из иностранных языков выбрали для себя английский, меньше всего абитуриентов решили попробовать свои силы в тестировании по китайскому языку.

Абитуриенты уже прошли испытания по белорусскому и русскому языкам, математике, обществоведению и биологии. Остались ЦТ по физике, химии, истории Беларуси и всемирной, а также географии.

Как узнать результаты ЦТ 2017 >>

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее популярный среди иностранных языков - английский, а меньшим спросом пользуется ЦТ по китайскому языку.

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