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ЦТ по иностранному языку сдадут сегодня 30 тысяч абитуриентов
22.06.2017 07:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по иностранным языкам пройдет в четверг по всей Беларуси, напомнили Sputnik в Минобразования.
Централизованное тестирование — необходимый этап поступления в высшие учебные заведения для большинства белорусских абитуриентов, от ЦТ освобождены только победители республиканских олимпиад и некоторые другие категории граждан.
В четверг, 22 июня, порядка 30 тысяч абитуриентов будут сдавать централизованное тестирование по иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.
Подавляющее большинство абитуриентов из иностранных языков выбрали для себя английский, меньше всего абитуриентов решили попробовать свои силы в тестировании по китайскому языку.
Абитуриенты уже прошли испытания по белорусскому и русскому языкам, математике, обществоведению и биологии. Остались ЦТ по физике, химии, истории Беларуси и всемирной, а также географии.
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Наиболее популярный среди иностранных языков - английский, а меньшим спросом пользуется ЦТ по китайскому языку.
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