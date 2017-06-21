Моя большая греческая свадьба: триста человек близких родственников

Когда Ольга выходила замуж, церемония ее бракосочетания прошла в Минске — и вместе с мужем-греком пара улетела жить в Великобританию. Зато за последние пятнадцать лет белоруска побывала на множестве свадеб греческих родственников и друзей и, впечатленная размахом торжеств, рассказала про основные особенности греческих свадеб Sputnik.

"Церковный и гражданский браки в Греции имеют одинаковую силу, но молодые люди чаще выбирают церковный брак — тут стоит отметить, что в Греции разрешены разводы после церковных браков и повторные браки в церкви. Самое необычное в греческой свадьбе — это количество приглашенных родственников. Свадьба на пару сотен человек здесь считается не очень большой", — рассказала собеседница агентства.

Подготовка к свадьбе в Греции начинается задолго до церемонии — в среднем за полгода или год. Свадьбе предшествует обручение, которое проводится обычно дома, в кругу близких родственников с обеих сторон, и после этого обрученные считаются женихом и невестой. Свадьбы в Греции назначают на субботу или воскресенье, не венчают во время постов, поэтому очереди в церкви огромные, особенно в больших церквях крупных городов.

"Приглашается огромное по нашим меркам количество гостей. На свадьбе сестры моего мужа в церковь было приглашено шестьсот человек, на фуршет в ресторан — только близкие родственники или друзья, всего — триста человек. Разное количество гостей на церемонии и в ресторане — обычная практика. Приглашают семьями, включая детей и парализованных стариков. Бабушка мужа прилетела в Великобританию на свадьбу внучки в возрасте 94 лет, свадьба — это святое. Приглашают практически всех коллег по работе, опять же, с семьями", — поделилась Ольга.



© Pexels Обычно на свадьбу греки зовут только близких родственников - человек триста, и это не много

Перчатка сестры потемнела от рукопожатий

Если свадьбу организуют в деревне, то музыканты сопровождают невесту от ее дома до церкви с музыкой. Жених встречает невесту перед церковью. В городе ли, в деревне ли, в 1960-х или в 2017-ом году, непреложно одно: невеста всегда появляется с опозданием.



© Фото: из личного архива собеседницы Sputnik Подбиваем счета: как белоруска готовилась к свадьбе в Италии

"Только наивные гости и жених появляются у церкви к назначенному времени, курят и потеют в своих дорогих туалетах под палящим солнцем. Существует также необычная традиция под названием "Кровать". В пятницу перед свадьбой в доме, где будут жить молодые, две девственницы из числа родственников застилают кровать лучшим бельем. Близкие родственники заходят в гости и бросают на кровать деньги или золото, чтобы у молодых был достаток. Могут "бросить" ребенка на кровать, чтобы у молодых были дети — это вариант наших сборов денег в ползунки", — рассказала Ольга.

После венчания молодые, свидетели и родители выстраиваются возле церкви, приветствуют гостей и должны получить поздравления от каждого гостя, то есть лично пожать руку или поцеловать, поблагодарить, вручить бонбоньерку на память. Эта процедура затягивается на часы.

"Жених преет в костюме, невеста вся в помаде от поцелуев, родители начинают отходить покурить, а очередь поздравляющих все движется. Сестра мужа рассказывала, что ее свадебная перчатка на правой руке стала черной от рукопожатий шестисот человек. После этого гости перемещаются в ресторан", — пояснила традицию Ольга.



© Pexels Молодые греки чаще выбирают торжественное венчание в церкви, поэтому очереди, особенно в крупных городах, огромные

В ресторане танцуют все, от детей до стариков. В основном в репертуаре — греческие традиционные танцы, обычно приглашают музыкантов, которые играют весь вечер. Если жених и невеста происходят из разных регионов Греции, то идет негласное соревнование, песни и танцы какого региона будут звучать чаще.

"Никаких помпезных тостов "за здоровье молодых" и никаких конкурсов формата "перекати яйца у свидетеля в штанах" — только еда, вино, музыка и танцы. Молодые подходят к столикам гостей обменяться любезностями, но в основном за каждым столиком своя жизнь. Пьяных тоже нет, в греческом обществе считается неприличным быть пьяным. Зато купить корзину цветов и высыпать к ногам дамы сердца, когда она танцует, или заказать ящик шампанского и на каждый выход своей дамы или невесты на танцпол открыть бутылку, налить в бокал, сделать глоток и дать официанту знак, чтобы уносил — обычное дело", — смеется собеседница.

Свадьба — это дорого

"Обычно невеста меняет платье после церемонии со свадебного на вечернее, и в ресторане появляется в вечернем. Но в последние годы наблюдаю это реже", — рассказала Ольга.

Свадьба — дорогая церемония. Молодые и родители должны оплатить ресторан с живой музыкой или музыкантов отдельно, бонбоньерки, украшение церкви и ресторана цветами, саму процедуру венчания.



© Pexels Греки любят устраивать романтические церемонии на побережье

Экономить на живой музыке или обижать/недоплачивать музыкантам не рекомендуется, выйдет себе дороже. Они могут элегантно отомстить, подобрав заунывные песни (а греки это умеют). Известны случаи, когда вся свадьба прошла под песни формата "Ах, Мария, ты мне изменила/меня оставила, и я сижу рогатый и пьяный", — смеется собеседница Sputnik.

Молодые покупают также дорогие подарки свидетелям. Раньше родители невесты покупали молодым квартиру, теперь действуют, исходя из экономической ситуации.

"Прежде молодым дарили сервизы и миксеры — одним словом, несли с собой. Теперь распространены wish lists или wedding lists — гости оплачивают подарки из списка, выбранного молодыми, прямо в магазинах", — пояснила процедуру дарения Ольга.

В последнее время все больше пар совмещают венчание в церкви с крестинами ребенка, то есть венчаются, когда прожили вместе несколько лет и родили ребенка.

"Мои греческие родственники надеются, что это будет наш с мужем вариант", — призналась Ольга.