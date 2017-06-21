Стоимость отдыха в Грузии во многом зависит от цены перелета. Если удастся купить билеты на распродаже, то десять дней отдыха могут обойтись и в 800 долларов на двоих. Если нет, то такая сумма покроет лишь расходы одного туриста. Правда, все зависит от того, кто как привык отдыхать.





Снять квартиру в Тбилиси можно за 45 долларов в сутки, в Батуми — за 34 доллара

Бухгалтер Анна Деруго отдыхала в Грузии вместе с молодым человеком во второй половине июля прошлого года. Там они провели неделю. Отпуск обошелся примерно в 800 долларов на двоих, причем молодые люди, по словам Анны, ни в чем себе не отказывали. И домой привезли много сувениров: магнитов, статуэток, чурчхелы.

Билеты на самолет из Минска до Тбилиси туда и обратно они купили во время акции авиакомпании «Белавиа» в феврале 2016 года. В итоге заплатили за них 360 рублей (по нынешнему курсу около 191 доллара. — Прим. TUT.BY). В это же время нашли жилье в Грузии через сервис airbnb.com. В Тбилиси однокомнатная квартира обошлась в примерно 45 долларов в сутки, в Батуми — в 34 доллара.

Правда, в Тбилиси оказалось, что хозяин квартиры перепутал время прилета белорусов и не успел подготовить для них квартиру.

— Он отвез нас на дачу к родителям, это в десяти минутах езды от Тбилиси. Сутки мы прожили там, потом заселились в квартиру, которую сняли, — рассказывает Анна.





Пробыв два дня в столице Грузии, на автобусе они поехали в Батуми, на побережье Черного моря. До него от Тбилиси примерно шесть часов езды.

Дома молодые люди периодически готовили, закупались продуктами в магазинах или на рыбном рынке в Батуми. Также ели в кафе на набережной.

— Поесть было очень дешево. Буквально за 10 долларов можно было объесться. В ресторанах мы старались пробовать блюда национальной кухни: хачапури, хинкали… И все было очень дешево, — рассказывает она.

В Тбилиси они преимущественно гуляли по городу, ходили на смотровую площадку, в Батуми были в ботаническом саду.

По наблюдениям Анны, в Грузии очень доброжелательные люди. Они всегда помогут туристам.

В Тбилиси завтрак на двоих стоил около пяти долларов, обед и ужин по 10−15 долларов

Константин ездил в Грузию с 1 по 11 мая этого года вместе с девушкой. Это была его вторая поездка сюда. Билеты они купили в ноябре 2016 года на акции азербайджанских авиалиний AZAL по маршруту Москва-Баку-Тбилиси и обратно. Этот вариант на двоих обошелся в 180 долларов. До Москвы из Минска они добрались на автобусе.





Молодой человек советует туристам, которые будут добираться из аэропорта до города на такси, искать машину подальше от аэропорта, чтобы не переплатить. И лучше всего торговаться. В таком случае можно доехать за 10−15 лари. Это 4−6,5 доллара.

В Тбилиси ребята нашли жилье, гуляя по городу: увидели объявление и договорились с хозяином хостела.

Затем они поехали в Сванетию, это один из регионов Грузии, в поселок Местиа. Там через booking.com арендовали комнату с санузлом. Следующим пунктом путешествия был город Батуми. Здесь они нашли апартаменты через тот же сервис.

В Грузии молодые люди также посетили древний город Мцхета, это в 25 км от Тбилиси, и высокогорную общину Ушгули. До последней добирались на внедорожнике с местными жителями от села Местиа.

— В Батуми ходили на рыбный рынок. Там покупали рыбу, просили почистить, пожарить ее можно было в кафе по соседству. Сами вообще не готовили, только в кафе ели. В Тбилиси завтрак на двоих стоил около пяти долларов. На эти деньги можно было заказать хачапури по-аджарски, салат и что-нибудь попить. Обед и ужин на двоих стоил по 10−15 долларов, — рассказывает Константин.

Все путешествие вместе Баку, где ребята тоже успели погулять межу рейсами, обошлось в 800−900 долларов на двоих.

Что почем сейчас: дорога и жилье

Добраться до Грузии из Беларуси можно с помощью нескольких авиакомпаний. Билеты по маршруту Минск-Тбилиси туда-обратно на 14 и 23 июля на одного человека у «Белавиа» будут стоить 591,09 рублей (примерно 313 долларов). На эти же даты в Батуми — 702,25 рубля (около 372 долларов).





У Международных авиалиний Украины на эти даты билеты с пересадкой в Киеве по маршруту до Тбилиси обойдутся в 289,42 евро (примерно 324 доллара). До Кутаиси с вылетом 13 июля и прилетом 23 июля — 549,26 евро (около 613 долларов). При этом до Тбилиси или Батуми оттуда придется добираться, например, на автобусе. Подобрать подходящий рейс можно, например, на сайте georgianbus.com.

В Кутаиси из Вильнюса летает лоукост WizzAir. Білеты на 20 августа туда и 30 августа обратно обойдутся в переводе в 270 долларов.

На booking.com кровать в четырехместном номере в хостеле в Тбилиси на девять ночей в июле обойдется в сумму от 30 долларов за все дни. Апартаменты на этот период можно найти за 260 долларов, а номер в трехзвездочном отеле и за 185 долларов, и за 670 на все девять ночей. В Батуми на этот же период цены на жилье стартуют от 64 долларов за девять ночей в хостеле на десять мест, а номер в трехзвездочной гостинице от 298 долларов за весь период.





На сайте airbnb.com квартиру или комнату с 14 по 23 июля в Тбилиси можно найти за 20−66 долларов в сутки, в Батуми — 10−90 долларов.

Таким образом, если прилететь в Батуми в отпуск с 14 по 23 июля рейсом «Белавиа» за 372 доллара, жить в квартире за 40 долларов в сутки, то одному человеку можно отдохнуть на примерно 900 долларов. В эту сумму входит и еда. Но нужно учитывать, что при раннем бронировании перелетов и жилья, можной найти более выгодные варианты.