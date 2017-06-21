В Речице МЧС и милиция спасли 4-летнего ребенка, который ходил по подоконнику 9-го этажа

Спасателям сообщение поступило от сотрудников милиции. По подоконнику открытого окна на девятом этаже дома на улице Достоевского ходил четырехлетний ребенок, сообщает МЧС .





Через пять минут на месте вызова уже была автолестница спасателей.

Сотруднику РОВД удалось завлечь малыша внутрь квартиры — через закрытую входную дверь он разговаривал с мальчиком, а спасатели в это время поднялись в открытое окно. Пока милиция ехала за мамой ребенка на работу, работник МЧС разговаривал с ребенком, ожидая пока взрослые откроют входную дверь.

В МЧС отметили, что благодаря слаженным действиям сотрудников обоих ведомств удалось избежать трагедии.

Специалисты напоминают: не оставляйте детей одних без присмотра, такие случаи зачастую заканчиваются трагедией.

За последние несколько месяцев зафиксировано несколько несчастных случаев с участием детей: так, например, трехлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа общежития в Брестском районе, четырехлетняя девочка выпала со второго этажа в Березе, годовалая девочка выпала из окна Минске из окна 5-го этажа выпала годовалая девочка">многоэтажки в Минске.

Ребенку не знакомо чувство страха. Специалисты рекомендуют не учить ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно, не показывать, как открываются окна. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть.

Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. Также рекомендуется установить на окнах блокираторы и запорные механизмы.