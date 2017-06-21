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В Речице МЧС и милиция спасли 4-летнего ребенка, который ходил по подоконнику 9-го этажа
22.06.2017 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Спасателям сообщение поступило от сотрудников милиции. По подоконнику открытого окна на девятом этаже дома на улице Достоевского ходил четырехлетний ребенок, сообщает
Через пять минут на месте вызова уже была автолестница спасателей.
Сотруднику РОВД удалось завлечь малыша внутрь квартиры — через закрытую входную дверь он разговаривал с мальчиком, а спасатели в это время поднялись в открытое окно. Пока милиция ехала за мамой ребенка на работу, работник МЧС разговаривал с ребенком, ожидая пока взрослые откроют входную дверь.
В МЧС отметили, что благодаря слаженным действиям сотрудников обоих ведомств удалось избежать трагедии.
Специалисты напоминают: не оставляйте детей одних без присмотра, такие случаи зачастую заканчиваются трагедией.
За последние несколько месяцев зафиксировано несколько несчастных случаев с участием детей: так, например,
Ребенку не знакомо чувство страха. Специалисты рекомендуют не учить ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно, не показывать, как открываются окна. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть.
Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. Также рекомендуется установить на окнах блокираторы и запорные механизмы.
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Пока милиция ехала за мамой ребенка на работу, работник МЧС разговаривал с ребенком, ожидая пока взрослые откроют входную дверь.
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