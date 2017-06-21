Сотрудники БНТУ похищали зарплаты «мертвых душ»

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере задержаны сотрудники БНТУ.

2 июня прокуратура Советского района Минска по материалам межведомственной рабочей группы прокуратуры района и ОБЭП КМ Советского РУВД Минска возбудила уголовное дело по ч.3 ст.210 УК Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) в отношении бывших должностных лиц Белорусского национального технического университета, сообщили в ГУВД Мингорисполкома .

Им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По данным следствия, многое лет подозреваемые совершали хищения денег университета. Они искали безработных граждан – «мертвых душ», которым необходим был трудовой стаж. Их трудоустраивали на должности технического персонала, но фактически они не работали. Задержанные вносили в табели недостоверные сведения о якобы отработанном «мертвыми душами» рабочем времени. Затем табели передавались в бухгалтерию для начисления зарплаты и перечисления денег на карт-счета.

Деньгами должностные лица распоряжались по своему усмотрению, поскольку банковские карты были у них. Сумма похищенных денег превысила 94 млн неденоминированных рублей.

Напомним, что Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси приняло к производству уголовное дело в отношении главного врача УП «Санаторий «Серебряные ключи»» в Светлогорском районе. По данным следствия, женщина 1960 года рождения за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, получила взятку имуществом и материальными ценностями на общую сумму около 30 тыс. долларов.