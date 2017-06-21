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Сотрудники БНТУ похищали зарплаты «мертвых душ»
22.06.2017 10:24 — Новости Общества | БДГ
За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере задержаны сотрудники БНТУ.
2 июня прокуратура Советского района Минска по материалам межведомственной рабочей группы прокуратуры района и ОБЭП КМ Советского РУВД Минска возбудила уголовное дело по ч.3 ст.210 УК Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) в отношении бывших должностных лиц Белорусского национального технического университета, сообщили в
Им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
По данным следствия, многое лет подозреваемые совершали хищения денег университета. Они искали безработных граждан – «мертвых душ», которым необходим был трудовой стаж. Их трудоустраивали на должности технического персонала, но фактически они не работали. Задержанные вносили в табели недостоверные сведения о якобы отработанном «мертвыми душами» рабочем времени. Затем табели передавались в бухгалтерию для начисления зарплаты и перечисления денег на карт-счета.
Деньгами должностные лица распоряжались по своему усмотрению, поскольку банковские карты были у них. Сумма похищенных денег превысила 94 млн неденоминированных рублей.
Напомним, что Главное следственное управление Следственного комитета
В мае Комитет Госбезопасности Беларуси
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За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере задержаны сотрудники БНТУ.
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